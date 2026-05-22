На «Китап-Байраме» в Уфе пройдут вечерние кинопоказы под открытым небом

Как сообщили в минкультуры республики, после завершения концертов главная площадка фестиваля будет превращаться в открытый кинотеатр, объединяющий зрителей разных поколений. Программа кинопоказов выстроена в соответствии с тематикой каждого дня ярмарки.
28 мая – День единства народов России
Зрителям представят фильм «Отряд Таганок» (6+) режиссера Айнура Аскарова – экранизацию одноименной повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Вдохновившись фильмом «Тимур и его команда», мальчишки из маленького аула создают собственный отряд, чтобы спасти озеро на вершине горы Кирамет.
29 мая – День семьи и семейного чтения
В этот вечер состоится показ фильма «Семья года» (12+) режиссера Айнура Аскарова – теплой семейной комедии о ценности родных и близких. Главные герои – большая семья Рахматуллиных – отправляются на старом микроавтобусе в путешествие на конкурс «Семья года», надеясь выиграть главный приз и спасти семью от финансовых проблем. Но в дороге им предстоит понять, что самое важное в жизни – не деньги, а любовь, поддержка и единство семьи. Фильм снимался в Уфе, Абзелиловском и Белорецком районах Башкортостана.
30 мая – День истории, памяти и патриотизма
Завершит программу фильм «Сестренка» (6+) режиссера Александра Галибина – одна из самых известных современных российских картин о детстве военных лет. Фильм снят по повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома». Действие разворачивается осенью 1944 года. Башкирский солдат спасает украинскую девочку Оксану и отправляет ее в свою семью в далекую башкирскую деревню. Там девочке предстоит заново учиться доверять людям, понимать чужой язык и обрести новый дом.
Картина стала первым российским фильмом широкого проката, снятым преимущественно на башкирском языке, и получила высокую оценку критиков и зрителей, а также участвовала в крупных российских кинофестивалях.
Каждый кинопоказ будет начинаться в вечернее время после завершения концертной программы главной сцены. Формат открытого кинотеатра позволит зрителям провести вечер в атмосфере большого культурного праздника, объединившего литературу, музыку и кино.
Напомним, IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» пройдет в Уфе с 28 по 30 мая на Советской площади. Площадки ярмарки будут работать ежедневно с 10.00 до 22.00.
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