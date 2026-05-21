В Уфе в дни «Китап-Байрама» откроется выставка о семье Аксаковых

В рамках IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» Национальный музей Республики Башкортостан представит масштабную культурно-просветительскую программу, посвящённую литературному наследию, истории и географии России. С 28 по 30 мая на Советской площади Уфы и в музейных пространствах гостей ждут выставки, мастер-классы, интерактивные площадки и творческие встречи.

Одним из центральных событий программы станет открытие 28 мая в Национальном музее Республики Башкортостан выставки «Семья Аксаковых: служение Отечеству» (0+), приуроченной к 235-летию со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Экспозиция расскажет о жизни и творчестве автора, роли его семьи в формировании мировоззрения писателя, а также о судьбах его детей, внесших значительный вклад в общественную, государственную, научную и литературную жизнь страны.

Гости увидят редкие книжные памятники и оригинальные издания XVIII–XIX веков из фондов Национального музея Республики Башкортостан и Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова, многие из которых редко покидают музейные запасники. В экспозиции также будут представлены интерьерные композиции, позволяющие погрузиться в атмосферу эпохи и почувствовать уклад семьи Аксаковых.

«Для нас важно показать Аксакова не только как великого русского писателя, но и как человека, воспевающего семейные ценности, взаимоотношения родителей и детей. Сегодня эта тема особенно актуальна», — отмечает старший научный сотрудник Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова Татьяна Петрова.

На Советской площади Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова организует передвижную выставку «С.Т. Аксаков и русские писатели», посвящённую творческим и личным связям писателя с Александром Пушкиным, Николаем Гоголем, Иваном Тургеневым, Львом Толстым и другими выдающимися авторами своего времени.

Для гостей подготовят фотозону «В кругу аксаковской семьи», тематические пространства в стиле XIX века, костюмы для переодевания и творческие мастер-классы.

Организаторы отмечают, что участие Национального музея РБ в «Китап-Байраме» традиционно объединяет музейное пространство и книжную культуру, превращая ярмарку в масштабный просветительский форум для всей семьи.

Напомним, IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» пройдет в Уфе с 28 по 30 мая 2026 года. В этом году ключевыми темами форума станут единство народов России, семейные ценности, историческая память и патриотическое воспитание.