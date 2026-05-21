В Казахстане рассказали о Евразийском музее кочевых цивилизаций под Уфой

Междисциплинарное осмысление Улуса Джучи как уникальной цивилизационной системы, оказавшей фундаментальное влияние на развитие государственности, хозяйственного и культурного ландшафта Евразии, на формирование этнической идентичности народов, вовлеченных в мировые процессы, стало одной из ключевых целей форума. Около 300 ученых из 20 зарубежных государств и Казахстана выступили с докладами на пленарном и секционных заседаниях.
Башкортостан представили президент Академии наук республики Камиль Рамазанов, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Зугура Рахматуллина и заведующая отделом института Гульнур Хусаинова, директор Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН (ИЭИ) Илшат Бахшиев, научный сотрудник Глобального геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау» Эдуард Хабибуллин.
В докладах ученых Башкортостана нашли отражение темы башкирской культуры, фольклора, антропологии, источниковедения, истории и археологии края в золотоордынскую эпоху.
«Создаваемый по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова Евразийский музей кочевых цивилизаций «Тура-хан» под Уфой – это не только крупнейший в России проект по музеефикации кочевого наследия, но и часть Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, целью которого является изучение духовных и культурных смыслов кочевого мира, степной философии, материального наследия номадов от древности до наших дней, – отметила в своем выступлении Зугура Рахматуллина. – Создание новых научных «точек роста» на карте России, в том числе в Башкортостане – это один из реальных механизмов популяризации современных знаний о кочевой культуре и равновеликого общения ученых в поиске истины, затерявшейся и в глубинах Улуса Джучи».
Между Институтом этнологических исследований и Институтом археологии имени А. Х. Маргулана Казахстана был подписан меморандум о научном сотрудничестве.
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