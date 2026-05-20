В Уфе стартовали мероприятия к юбилею народного поэта Кадима Аралбая

Студенты и преподаватели смогли пообщаться с поэтом. Кадим Аралбай рассказал о детстве в многодетной семье в годы войны, о времени учебы в Башгосуниверситете, о литературном кружке «Шонкар» и своих коллегах, ставших впоследствии известными поэтами и писателями. Он поделился воспоминаниями о своем творческом пути и размышлениями о роли литературы в современном мире, историями создания известных произведений.

В ходе встречи звучали стихи юбиляра, наполненные глубоким смыслом и искренней любовью к родному краю.

— Встречи с такими масштабными личностями, как Кадим Абдулгалимович, имеют неоценимое значение для наших студентов — будущих филологов, востоковедов и журналистов, — подчеркнула декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий Гульфира Абдуллина. — Его творчество — это эталон владения языком и неотъемлемая часть богатейшего духовного наследия башкирского народа. Для молодежи это уникальная возможность прикоснуться к живой истории нашей литературы, перенять бесценный опыт и напитаться мудростью человека, который всю свою жизнь преданно служит родному слову и культуре».