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17:07 (UTC+5), 20 Мая 2026

В Уфе стартовали мероприятия к юбилею народного поэта Кадима Аралбая

В Уфе на факультете башкирской филологии, востоковедения и журналистики УУНиТ состоялась творческая встреча с народным поэтом Башкортостана Кадимом Аралбаем. Мероприятие было приурочено к 85-летнему юбилею мастера слова, которое в этом году отмечается в Башкортостане по указу Главы республики.

Фото: медиацентр | УУНиТ
Рустем Сагитов

Студенты и преподаватели смогли пообщаться с поэтом. Кадим Аралбай рассказал о детстве в многодетной семье в годы войны, о времени учебы в Башгосуниверситете, о литературном кружке «Шонкар» и своих коллегах, ставших впоследствии известными поэтами и писателями. Он поделился воспоминаниями о своем творческом пути и размышлениями о роли литературы в современном мире, историями создания известных произведений.

В ходе встречи звучали стихи юбиляра, наполненные глубоким смыслом и искренней любовью к родному краю.

— Встречи с такими масштабными личностями, как Кадим Абдулгалимович, имеют неоценимое значение для наших студентов — будущих филологов, востоковедов и журналистов, — подчеркнула декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий Гульфира Абдуллина. — Его творчество — это эталон владения языком и неотъемлемая часть богатейшего духовного наследия башкирского народа. Для молодежи это уникальная возможность прикоснуться к живой истории нашей литературы, перенять бесценный опыт и напитаться мудростью человека, который всю свою жизнь преданно служит родному слову и культуре».

медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
Фото: медиа-центр | УУНиТ
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Студенты подготовили поэту интересные вопросы. На вопрос о любимом жанре Кадим Аралбай ответил, что отдает предпочтение поэмам. На данный момент опубликована 31 поэма, сейчас он работает над 32-й. Помимо известной всем поэмы «Белая юрта», которая стала очень популярной, это поэмы «Узник Каратау», посвященная старшему собрату по перу — народному поэту Рами Гарипову, «Атлы башкорт» на тему Отечественной войны 1812 года и другие. Также студенты интересовались, как Кадим Абдулгалимович относится к критике, к творчеству своих молодых коллег — и на всё получали обстоятельные ответы.

На мероприятии, которое стало настоящим праздником поэзии, выступили дочери поэта — Айгуль Карабулатова и обозреватель «Башинформа» Лейла Аралбаева. Встречу украсили выступления студенческой самодеятельности, ведущими были Регина Галиева и Юлдаш Мусин.

В завершение встречи Кадим Аралбай поблагодарил собравшихся за теплый прием, напутствовал студентов на отличную учебу и творческие свершения.

медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
медиа-центр УУНиТ
Фото: медиа-центр | УУНиТ
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