В Уфе музею Рудольфа Нуреева подарили новые экспонаты

Музей Рудольфа Нуреева обогатился новыми экспонатами. Элла Демкина из Саранска отдала в дар музею фотографию Рудольфа Нуреева с его подписью.

Как рассказала пресс-секретарь театра Гульназ Насырова, ценная фотография в семье осталась от отца – Рафаиля Гизатуллина, который танцевал вместе с Рудольфом Нуреевым в балетной студии при Дворце пионеров и учился в одной школе.

– Мой отец занимался танцами в детстве, а дальше выбрал другой путь – 47 лет проработал в гражданской авиации, был заместителем директора аэропорта Саранска, отвечал за безопасность полетов. Как он однажды сказал: «Два друга выбрали полет, только один – в танце, а другой – в небе».

Отец поделился историей, как в первый раз увидел Рудольфа Нуреева. Это было, когда он учился в 4-м классе, на школьном празднике. Рудольф исполнял русский танец в шикарном костюме (детям послевоенной поры это было в диковинку), но больше всего его потряс взгляд Рудольфа – восторженный, всепоглощающий и его неистовый танец.

После этого папа тоже загорелся хореографией, и они стали вместе заниматься в Доме пионеров в студии у педагога Елены Константиновны Войтович, бывшей прима-балерины Мариинки. Елена Константиновна и концертмейстеры Ирина и Ольга Воронины растили своих воспитанников настоящими интеллигентными людьми, которые всю жизнь несли в себе любовь к культуре. Папа вспоминал, что со всей ответственностью они подходили к выступлениям: ставили спектакли, отрывки из классических балетных постановок, танцевали народные танцы.

Эти воспоминания вошли в буклет, который семья издала своими силами. Эта памятная книга также подарена в музей.

Воспоминаниями своей тети поделился Артур Латыпов, сотрудник службы безопасности, в прошлом старший преподаватель БГАУ. Его тетя – Фануза Латыпова работала в балетной труппе Башкирского театра оперы и балета.

– Тетя Фая с 1944 по 1971 год была в составе балетной труппы Башкирского театра оперы и балета. В 1938 году она отправилась учиться в Ленинградское хореографическое училище, пройдя отбор в третий состав от республики. К сожалению, она не смогла доучиться, началась Великая Отечественная война. Их эвакуировали сначала в Пермь, а потом в Уфу. И здесь молодая девушка встала у станка, но не у балетного. Она точила снаряды на заводе. Потом по конкурсу она прошла все-таки отбор и была принята на работу в театр. В 1955 году наша балетная труппа выступила в Москве, где проходила Декада дней башкирской литературы и искусства БАССР. В балете «Журавлиная песнь» Рудик блеснул своим мастерством. На фотографии, сделанной у кремлевской стены, запечатлен неполный состав нашей труппы, в том числе и Рудольф Нуреев.

Театр благодарит гостей за бесценные материалы и выражает уверенность в том, что новые экспонаты займут достойное место в музее.