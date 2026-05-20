В Башкирии в преддверии «Китап-Байрама» запустили «Книжный календарь»

Проект объединяет более 360 мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах республики. В программу вошли встречи с писателями, литературные вечера, книжные выставки, конкурсы, мастер-классы, краеведческие акции и семейные праздники чтения.

В Уфе примут участие около 80 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов России, а также из зарубежных стран.

Ознакомиться с полной программой можно на портале «Культурный мир Башкортостана».

Напомним, IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» пройдёт с 28 по 30 мая на Советской площади в Уфе. В этом году форум посвящён единству народов России, семейным ценностям, исторической памяти и патриотическому воспитанию. Впервые в России книжная ярмарка охватит не один город, а все города и районы региона.