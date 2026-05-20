В Башкирии в преддверии «Китап-Байрама» запустили «Книжный календарь»

Проект объединяет более 360 мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах республики. В программу вошли встречи с писателями, литературные вечера, книжные выставки, конкурсы, мастер-классы, краеведческие акции и семейные праздники чтения.
В Уфе примут участие около 80 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов России, а также из зарубежных стран.
Ознакомиться с полной программой можно на портале «Культурный мир Башкортостана».
Напомним, IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» пройдёт с 28 по 30 мая на Советской площади в Уфе. В этом году форум посвящён единству народов России, семейным ценностям, исторической памяти и патриотическому воспитанию. Впервые в России книжная ярмарка охватит не один город, а все города и районы региона.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.