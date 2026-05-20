Башкирский драмтеатр поставит последнюю пьесу Мустая Карима

В Уфе в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури состоится премьера спектакля «Киске табын» («Вечернее застолье») по одноимённой пьесе народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Режиссёром-постановщиком спектакля выступает Ильсур Казакбаев. Премьерный показ пройдет 19 июня на большой сцене театра.

«Киске табын» — последняя пьеса Мустая Карима, в которой классик осмысливает переломную эпоху конца 1980-х годов. По словам режиссёра Ильсура Казакбаева, автор работал над этой пьесой особенно долго.

«Мустай Карим стремился уловить дыхание времени, показать сложные общественные процессы конца 1980-х годов. В центре пьесы — размышление о тотальной лжи, которая проникает во все сферы жизни. Главный герой говорит: “Меня отравляет радиация лжи. И снаружи, и внутри семьи”», — отмечает режиссёр.

Для Казакбаева это история о человеке, который пытается сохранить внутреннюю честность и любовь в мире, где само понятие правды оказывается под угрозой.

Действие разворачивается 25 августа 1989 года в Уфе. В Советском Союзе бушует перестройка. Кто-то с воодушевлением, кто-то с тревогой наблюдает за тем, что происходит в стране. А в семье Артыковых сегодня знаменательный день: Ахметша и Жаннет празднуют серебряную свадьбу – четверть века совместной жизни. Их единственный сын Алпамыша приготовил для родителей необычный подарок. И неожиданно праздничный вечер становится ночью покаяния...

Над постановкой работает команда известных театральных мастеров. Художником-постановщиком стала Ляйсан Хусаинова, хореографом — Ольга Даукаева, композитором — Магуля Мезинова. Художник по свету — Сергей Гаевой.

Пьеса ставится крайне редко. В Башдраме она была поставлена лишь однажды — в 1994 году режиссёром Азатом Надыргуловым. Новый спектакль станет возвращением произведения на сцену Башдрамы спустя более трёх десятилетий.

В рамках подготовки к премьере театр объявил поиск реквизита эпохи конца 1980-х годов. Для спектакля необходимы патефон чемоданного типа и диапроектор. Жители республики, готовые передать эти предметы в дар, могут обратиться в официальные сообщества театра.