Ильдар Абдразаков впервые выйдет дирижировать в Москве

В первом отделении Ильдар Абдразаков выйдет на сцену как вокалист. Вместе с Надеждой Павловой, Агундой Кулаевой, Алексеем Татаринцевым и Алексеем Тихомировым прославленный российский бас исполнит оперные арии и дуэты из опер Россини. За дирижерский пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра встанет Алексей Рубин.

Во втором отделении Ильдар Абдразаков впервые предстанет перед московской публикой в качестве дирижера. Под его управлением Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова и солисты исполнят знаковое духовное произведение Россини — кантату Stabat Mater.