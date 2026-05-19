Ильдар Абдразаков впервые выйдет дирижировать в Москве

В первом отделении Ильдар Абдразаков выйдет на сцену как вокалист. Вместе с Надеждой Павловой, Агундой Кулаевой, Алексеем Татаринцевым и Алексеем Тихомировым прославленный российский бас исполнит оперные арии и дуэты из опер Россини. За дирижерский пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра встанет Алексей Рубин.
Во втором отделении Ильдар Абдразаков впервые предстанет перед московской публикой в качестве дирижера. Под его управлением Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова и солисты исполнят знаковое духовное произведение Россини — кантату Stabat Mater.
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