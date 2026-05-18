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18:55 (UTC+5), 18 Мая 2026

Театр из Башкирии победил на фестивале имени Фаины Раневской в Москве

Коллектив завоевал звание лауреата первой степени. Спектакль «41-ҙең арбалы ҡатындары» («Женщины 41-го») поставила режиссер Фаима Акъюлова. 

Фото: личная страница Марата Искужина | ВКонтакте
Лейла Аралбаева

Народный театр РДК «Наҙлыйылға» Кугарчинского района представил Башкортостан на Международном фестивале любительских и народных театров имени Фаины Раневской в Москве. 

На полуфинал поступило свыше 300 заявок со всей страны, а в финал прошли лишь 39 лучших постановок. Театр был единственным представителем Республики Башкортостан на этом конкурсе, сообщил глава района Марат Искужин.

Это не первая победа театра: в 2023 году он блистал на Всероссийском театральном фестивале-конкурсе любительских театров «Невские театральные встречи» в Санкт-Петербурге, а в марте нынешнего года «Наҙлыйылға» стал лауреатом первой степени на отборочном туре Международного фестивалея любительских и народных театров имени Фаины Раневской в Москве. Приглашение в финал фестиваля стало заслуженным признанием их таланта и упорства. 

личная страница Марата Искужина ВКонтакте
личная страница Марата Искужина ВКонтакте
личная страница Марата Искужина ВКонтакте
личная страница Марата Искужина ВКонтакте
личная страница Марата Искужина ВКонтакте
личная страница Марата Искужина ВКонтакте
Фото: личная страница Марата Искужина | ВКонтакте
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