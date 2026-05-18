Театр из Башкирии победил на фестивале имени Фаины Раневской в Москве

Народный театр РДК «Наҙлыйылға» Кугарчинского района представил Башкортостан на Международном фестивале любительских и народных театров имени Фаины Раневской в Москве.
На полуфинал поступило свыше 300 заявок со всей страны, а в финал прошли лишь 39 лучших постановок. Театр был единственным представителем Республики Башкортостан на этом конкурсе, сообщил глава района Марат Искужин.
Это не первая победа театра: в 2023 году он блистал на Всероссийском театральном фестивале-конкурсе любительских театров «Невские театральные встречи» в Санкт-Петербурге, а в марте нынешнего года «Наҙлыйылға» стал лауреатом первой степени на отборочном туре Международного фестивалея любительских и народных театров имени Фаины Раневской в Москве. Приглашение в финал фестиваля стало заслуженным признанием их таланта и упорства.
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