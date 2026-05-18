На ярмарке «Китап-Байрам» наградят победителей конкурса «Башкирская лошадь»

Как сообщили «Башинформу» в институте по изучению лошадей башкирской породы, конкурс проводился в трех номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Литературное искусство».

Лозунгом конкурса стали слова Главы РБ Радия Хабирова: «В жизни башкир сложилось так, что лошадь — это надёжный и верный друг на протяжении всей истории республики. Именно поэтому в наших произведениях — эпосах «Акбузат» и «Урал-батыр» — лошадь в числе главных героев. Наши воины-предки — «северные амуры» и конники 112-й кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова — прошли на лошадях славный боевой путь».

Целью конкурса было пробудить в подрастающем поколении интерес к сохранению и популяризации башкирской породы лошадей, подчеркнув её роль как живого символа многонационального народа России.

Муниципальный этап конкурса охватил более 1000 участников из 32 районов и городов республики. На республиканский этап было представлено 260 работ. Жюри под председательством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Ираиды Ахатовой отметило высокий уровень всех представленных работ, искренность юных авторов и их глубокое понимание роли башкирской лошади в истории и культуре нашей республики. Победителями стали талантливые ребята из Абзелиловского, Аургазинского, Баймакского, Давлекановского, Иглинского, Краснокамского, Мелеузовского, Туймазинского, Учалинского районов, ЗАТО Межгорье, городов Уфа и Стерлитамак.

Победителей наградят 29 мая на Международной книжной ярмарке «Китап-Байрам».

Ранее Башкирия презентовала опыт развития этноспорта республики в Турции.