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15:01 (UTC+5), 16 Мая 2026

Жители Башкирии принимают участие в детском фестивале «Белый Пароход»

Стал известен список участников XXI детского музыкального фестиваля «Белый Пароход». Он пройдет со 2 августа по 8 сентября 2026 года.

Фото: сайт фестиваля | архив
Лейла Аралбаева

В фестивале примут участие 170 необыкновенно талантливых детей со всей России. По результатам конкурсного прослушивания приглашение на участие в фестивале получили Елизавета Рыбакова из Благовещенска, Милана Рыбалкина из села Нагаево и Аскар Фархутдинов из Уфы.

В программе фестиваля — обучение в летней вокально-хоровой школе в Подмосковном парк-отеле (г. Ногинск), где с ребятами будут заниматься хором и вокалом выдающиеся педагоги страны. За время обучения дети выучат большую хоровую концертную программу, с которой выступят на лучших концертных площадках страны: в концертном зале Мариинского театра (г. Санкт-Петербург), на Исторической сцене Большого Театра (г. Москва) и Приморской сцене Мариинского театра (г. Владивосток) в рамках Восточного экономического форума. Концерты будут проходить в сопровождении симфонических оркестров под руководством выдающихся дирижёров; вместе с детьми на одной сцене выступят знаменитые оперные певцы, эстрадные исполнители и актёры театра и кино. 

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Большого и Мариинского театров, а также В.А. Гергиева. Проект стал в 2024 году лауреатом Государственной премии Президента РФ В.В. Путина.

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