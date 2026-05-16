Жители Башкирии принимают участие в детском фестивале «Белый Пароход»

В фестивале примут участие 170 необыкновенно талантливых детей со всей России. По результатам конкурсного прослушивания приглашение на участие в фестивале получили Елизавета Рыбакова из Благовещенска, Милана Рыбалкина из села Нагаево и Аскар Фархутдинов из Уфы.
В программе фестиваля — обучение в летней вокально-хоровой школе в Подмосковном парк-отеле (г. Ногинск), где с ребятами будут заниматься хором и вокалом выдающиеся педагоги страны. За время обучения дети выучат большую хоровую концертную программу, с которой выступят на лучших концертных площадках страны: в концертном зале Мариинского театра (г. Санкт-Петербург), на Исторической сцене Большого Театра (г. Москва) и Приморской сцене Мариинского театра (г. Владивосток) в рамках Восточного экономического форума. Концерты будут проходить в сопровождении симфонических оркестров под руководством выдающихся дирижёров; вместе с детьми на одной сцене выступят знаменитые оперные певцы, эстрадные исполнители и актёры театра и кино.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Большого и Мариинского театров, а также В.А. Гергиева. Проект стал в 2024 году лауреатом Государственной премии Президента РФ В.В. Путина.
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