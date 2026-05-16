Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» выступит в Москве

Откроет отделение вокально-хореографическая композиция «У шатра» — именно с неё в 2007 году началось новое звучание ансамбля, когда танец и хор впервые объединились в единое действо. Также зрители увидят композицию «Илкәйем» («Родина моя»), посвящённую 200-летию победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. В её основе — две подлинно народные мелодии, созданные во время военных походов. Чёткий хореографический рисунок, отточенные движения и масштаб номера демонстрируют величие события и гордость за свой народ. «Илкәйем» славит воинов-победителей, вошедших в историю как «Северные Амуры», и входит в золотой фонд ансамбля.

Зрители услышат в исполнении хора песню «Порт-Артур», где партию на курае исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлай Касимов. Он же представит мелодию «Сыңрау торна» («Звенящий журавль»). Артисты балета покажут два совершенно разных башкирских характера: лирический танец «Рукодельницы» с девичьей грацией и задорный шуточно-игровой танец «Веселые игры», где сцена наполняется мужским темпераментом и подлинной народной удалью.

Особого внимания заслуживает соло на кыл-кубызе — древнем башкирском струнно-смычковом инструменте. Заслуженная артистка Башкортостана Залия Ганиатуллина исполнит мелодию «Ырымбур юлы» («Дорога Оренбурга»), а затем вновь выйдет на сцену с хором в номере «Беҙҙең ил» («Наша страна»). Кульминацией программы станет «Йыуаса» — масштабная вокально-хореографическая композиция на основе пяти башкирских народных песнях и мелодиях. Это фольклорный мини-спектакль, воссоздающий обрядовую традицию. Финалом вечера станет композиция «Салауатҡа дан!» («Слава Салавату!»), посвящённая национальному герою Салавату Юлаеву.

Организатор концерта — Союз национальных профессиональных творческих коллективов России при поддержке министерства культуры РФ и «Росконцерта».