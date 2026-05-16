Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» выступит в Москве

В этот вечер коллектив разделит сцену с Государственным вокально-хореографическим ансамблем «Русь» имени М. Фирсова.
Как отметили организаторы, ведущие национальные коллективы из разных уголков России выступят на одной сцене, чтобы продемонстрировать зрителю богатство и многообразие культуры страны — от Донбасса до Сибири, от южных степей до уральских гор. Каждый из коллективов раскроет уникальность культурных традиций своего региона.
- Выступление на сцене зала имени Чайковского — важнейший показатель профессионального уровня любого коллектива, признание его мастерства и большой творческой успех, - отметили в пресс-службе коллектива. - Для «Мираса» этот концерт имеет особое значение: впервые и на сегодняшний день единственный раз ансамбль выступал на этой легендарной сцене в 2014 году. Спустя 12 лет коллектив вновь получил честь представить башкирскую культуру на одной из самых престижных академических площадок России.
В программе Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» — номера, которые десятилетиями составляют основу репертуара и делают коллектив визитной карточкой Башкортостана не только в России, но и на международных фестивалях.
Откроет отделение вокально-хореографическая композиция «У шатра» — именно с неё в 2007 году началось новое звучание ансамбля, когда танец и хор впервые объединились в единое действо. Также зрители увидят композицию «Илкәйем» («Родина моя»), посвящённую 200-летию победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. В её основе — две подлинно народные мелодии, созданные во время военных походов. Чёткий хореографический рисунок, отточенные движения и масштаб номера демонстрируют величие события и гордость за свой народ. «Илкәйем» славит воинов-победителей, вошедших в историю как «Северные Амуры», и входит в золотой фонд ансамбля.
Зрители услышат в исполнении хора песню «Порт-Артур», где партию на курае исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлай Касимов. Он же представит мелодию «Сыңрау торна» («Звенящий журавль»). Артисты балета покажут два совершенно разных башкирских характера: лирический танец «Рукодельницы» с девичьей грацией и задорный шуточно-игровой танец «Веселые игры», где сцена наполняется мужским темпераментом и подлинной народной удалью.
Особого внимания заслуживает соло на кыл-кубызе — древнем башкирском струнно-смычковом инструменте. Заслуженная артистка Башкортостана Залия Ганиатуллина исполнит мелодию «Ырымбур юлы» («Дорога Оренбурга»), а затем вновь выйдет на сцену с хором в номере «Беҙҙең ил» («Наша страна»). Кульминацией программы станет «Йыуаса» — масштабная вокально-хореографическая композиция на основе пяти башкирских народных песнях и мелодиях. Это фольклорный мини-спектакль, воссоздающий обрядовую традицию. Финалом вечера станет композиция «Салауатҡа дан!» («Слава Салавату!»), посвящённая национальному герою Салавату Юлаеву.
Организатор концерта — Союз национальных профессиональных творческих коллективов России при поддержке министерства культуры РФ и «Росконцерта».
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