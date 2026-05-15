В Уфе встретились литераторы двух братских республик

Вместе с ним в Дом писателей прибыли председатель Союза писателей Татарстана, депутат Государственного Совета РТ, народный поэт и драматург Ркаил Зайдулла, народный поэт Татарстана Газинур Мурат и известный поэт, наш земляк Марат Кабиров.

С приветственным словом к гостям обратился председатель Союза писателей Башкортостана, депутат Государственного собрания – Курултая, главный редактор журнала «Шонкар» Айгиз Баймухаметов. Он выразил самые искренние пожелания юбиляру и подчеркнул, что у писателей обеих республик единая цель – служить идеалам гуманизма, добра и любви.

Радиф Гаташ – автор более 20 поэтических книг, представитель романтического направления в татарской поэзии. Ркаил Зайдулла отметил, что его творчество по-прежнему поражает своей силой и свежестью: поэт и сегодня создаёт замечательные стихи. Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай, Газинур Мурат и Марат Кабиров прочитали свои произведения и поделились воспоминаниями о давней дружбе с юбиляром. Экс-министр культуры Башкортостана Талгат Сагитов с теплотой рассказал о студенческих годах и поделился светлыми воспоминаниями.

О творческом пути поэта рассказали заведующая кафедрой татарской филологии и культуры Уфимского университета науки и технологий, поэтесса Альбина Халиуллина, а также заведующая кафедрой татарского языка и литературы Башкирского государственного педагогического университета Нурия Халиуллина. Они отметили, что стихи Радифа Гаташа пользуются большой популярностью у студентов. Со сцены прозвучали народные песни, переливы тальянки и стихи юбиляра в исполнении земляков поэта – кушнаренковцев.

Радиф Гаташ признался, что остался очень доволен встречей, и выразил благодарность своим товарищам по перу и землякам за столь тёплый приём. Автором сценария выступила руководитель объединения татарских писателей Союза писателей Башкортостана, редактор отдела прозы журнала «Тулпар» Дильбар Булатова. Встречу провели артисты Уфимского государственного татарского театра «Нур» Динар Тимершаехов и Эльвира Бигалиева.

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