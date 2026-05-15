В День семьи Госоркестр Башкирии рассказал о творческих парах

15 мая отмечается Международный день семьи. Госоркестр Башкирии рассказал о супружеских парах, работающих в оркестре, и о трудовой династии, передающей опыт из поколения в поколение.

Это Аяз и Динара Нуховы (виолончели), Айгиз и Язгуль Ишбаевы (тромбон и виолончель), Та Наснбилиг и Ксения Мороз (скрипка и флейта), Фархад Мухаметшин и Елена Битюцкая (контрабас и скрипка), Дамир и Гульшат Исмагиловы (фагот и альт). Некоторые музыканты познакомились еще в годы учебы, кого-то объединила совместная работа, которая состоит из ярких концертов и гастролей. Всего в оркестре образовалось пять пар, причем пара Исмагиловых поженилась совсем недавно.

Есть династия, в которой работают отец и дочь: Ишмурат Саяхов и Гульназ Абдуллина (валторна и арфа). Их история показывает, как мастерство передаётся от старшего поколения к младшему.

«Семья — это опора и источник силы. Когда близкие люди ещё и коллеги, их союз становится крепче: они поддерживают друг друга и дома, и на работе. Благодарим супружеские пары, которые успешно совмещают семейную жизнь с профессиональной деятельностью. Ваш пример взаимопонимания и командного духа вдохновляет весь коллектив», — отметили в оркестре.

Напомним, 2026 год в Республике Башкортостан объявлен Годом большой и дружной семьи. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.