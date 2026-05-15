Госоркестр Башкирии представил коллаборацию с художником Байбуриным

Государственный академический симфонический оркестр республики под управлением главного дирижера Дмитрия Крюкова исполнил музыку импрессионизма. В концерте прозвучали «Послеполуденный отдых Фавна» и ноктюрны Клода Дебюсси, сюита «Пеллеас и Мелизанда» и «Павана» Габриэля Форе, «Болеро» и «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля.

«Главным представителем импрессионизма в музыкальном искусстве считается Клод Дебюсси. Всемирную славу он заслужил как композитор, которому удалось выразить в музыке движение облаков, шум моря и лунный свет. Смелые и яркие гармонические решения французского композитора напоминают короткие и быстрые мазки его коллег-живописцев», — прокомментировали в оркестре.

С картинами знаменитых художников-импрессионистов творчество всех представленных композиторов роднят стремление передать мимолётные впечатления и тончайшие оттенки, а также любовь к живой природе и изменчивости пейзажа, свобода и легкость.

Ярким акцентом, который создал гостям вечера атмосферу единства музыки и живописи, стала выставка картин Ильшата Байбурина — одного из самых узнаваемых художников. Автор картин — лауреат премии «Любимые художники Башкирии», лучший архитектор года Республики Башкортостан 2020−2021, обладатель Национальной премии Российской Академии рекламы и многих других как в России, так и за ее пределами. В фойе ГКЗ «Башкортостан» в день концерта были представлены восемь работ художника.

«Творческий диалог Госоркестра Башкортостана и А-O Gallery, которая представила картины на этот вечер, всегда интересен слушателям: выставки и коллаборации с художниками галереи не просто хорошая возможность гостям оркестра приятно провести время перед концертом и в антракте, — рассказала „Башинформу“ руководитель пресс-службы ГАСО РБ Лара Шипанова. — Это часть большой просветительской работы нашего коллектива, нацеленная на вовлечение жителей республики в орбиту высокой культуры. К примеру, сегодняшний партнерский проект был призван наглядно показать поклонникам искусства синкретизм музыки и живописи».