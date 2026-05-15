Актрисе Башдрамы Ильсияр Газетдиновой вручили орден Салавата Юлаева

Торжественное мероприятие стало площадкой для вручения одной из высших государственных наград республики.

Исполняющий обязанности министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов поздравил Ильсияр Ибрагимовну от имени Главы республики. Он вручил актрисе орден Салавата Юлаева. Награда стала признанием выдающегося вклада актрисы в развитие башкирского театрального искусства. Прозвучали также поздравления от коллег.

Мастер сцены Ильсияр Газетдинова предстала перед зрителями в роли Сафии в музыкальной комедии «Еҙнәкәй» («Зятёк»). Как отметили в пресс-службе театра, каждый сценический образ Ильсияр Газетдиновой – это неповторимый шедевр искусства, а её творческий путь является достойным примером для молодого поколения.

Ранее мы писали, что в музее Башкирии рассказали об артефакте от известной актрисы.