Актрисе Башдрамы Ильсияр Газетдиновой вручили орден Салавата Юлаева

Торжественное мероприятие стало площадкой для вручения одной из высших государственных наград республики.
Исполняющий обязанности министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов поздравил Ильсияр Ибрагимовну от имени Главы республики. Он вручил актрисе орден Салавата Юлаева. Награда стала признанием выдающегося вклада актрисы в развитие башкирского театрального искусства. Прозвучали также поздравления от коллег.
Мастер сцены Ильсияр Газетдинова предстала перед зрителями в роли Сафии в музыкальной комедии «Еҙнәкәй» («Зятёк»). Как отметили в пресс-службе театра, каждый сценический образ Ильсияр Газетдиновой – это неповторимый шедевр искусства, а её творческий путь является достойным примером для молодого поколения.
Ранее мы писали, что в музее Башкирии рассказали об артефакте от известной актрисы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.