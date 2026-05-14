В Уфе назвали победительниц инклюзивного конкурса красоты и материнства

В Уфе подвели итоги инклюзивного конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Мира в Республике Башкортостан — 2026». На протяжении нескольких недель претендентки на главную корону из разных уголков республики готовились к состязанию. В финале, который состоялся в большом зале Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова, они продемонстрировали свои достижения, таланты и уникальность.
Событие объединило представительниц прекрасного пола от 18 до 75 лет. В этом году в финал вышли 37 участниц из разных уголков Башкортостана: Уфа, Межгорье, Мелеуз, Туймазы, Благовещенск, Нефтекамск, Иглинский, Бижбулякский, Бураевский, Уфимский районы. Самой молодой претенденткой стала 18-летняя Диана Фарвазетдинова из Уфы, а самой взрослой — 75-летняя Мария Галиева (участница в категории «Эксклюзив»).
Конкурс «Миссис Россия Республики Башкортостан» направлен на поддержку женщин с ограниченными возможностями здоровья и развитие женского лидерства, а также на популяризацию ценностей семьи, материнства и личных достижений. Участницы конкурса — это не только красивые и талантливые женщины, но и успешные матери, жены, профессионалы в своих областях, настоящие героини с активной жизненной позицией, волонтеры. Главная и приоритетная задача проекта — повышение роли и престижа женщин в обществе и поощрение творческого развития. В этом году в конкурсе приняли участие в том числе женщины с нарушением слуха (слабослышащие), а также матери и супруги участников специальной военной операции.
— Цель конкурса под лозунгом «Мир одинаковых возможностей» — объединение женщин разных возрастов и интересов и предоставление им возможности заявить о себе и своих способностях, обрести ценные знания, получить помощь и поддержку, найти стимул для личностного роста и преображения жизни своей семьи. Безусловно, наш конкурс помогает раскрыть потенциал и почувствовать себя настоящей королевой абсолютно каждой женщине. Это социально значимый проект, объединяющий самых разных женщин с разными возможностями, в том числе с ограничениями здоровья, а также жен и матерей воинов СВО, — отметила Екатерина Альбеева, официальный представитель и директор конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Мира в Республике Башкортостан», 1-я вице миссис Россия Мира Classic 2023.
В финале конкурса участницы показали свои таланты в творческом соревновании, а также продемонстрировали национальные костюмы, восточные образы и дефиле в вечерних платьях.
Участниц оценивало жюри во главе с академиком Российской муниципальной академии (РМА), «Миссис Россия Гранд» и «Миссис Вселенная. Женщина Успех» Татьяной Друговой (Москва). Также в жюри конкурса работали такие известные представители культуры, бизнеса и общественной жизни республики, как заслуженный мастер спорта России, четырехкратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам и биатлону, заместитель директора регионального фонда «Защитники Отечества» Ирек Зарипов, официальный представитель и директор конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Мира в Республике Башкортостан», 1-я вице миссис Россия Мира Classic 2023 Екатерина Альбеева, 3-я вице-миссис Россия Мира, Mrs. Diversity международного конкурса «Миссис Вселенная» Ирина Ишмуратова, предприниматель, многодетная мама и владелица своего бренда одежды Елена Грей и другие.
В категории «Эксклюзив» (ОВЗ) главную корону завоевала 59-летняя Елена Шаяхова.
Королевой Уфы стала наша коллега, тележурналист Зиля Баймурзина, победившая также еще в двух номинациях «Миссис Грация» и «Лучший национальный костюм».
— Свою победу на этом конкурсе я посвящаю своей маме, Райсе Кылысбаевне — самой красивой женщине на свете, — рассказала «Башинформу» Зиля Баймурзина. — Еще когда училась в университете, меня приглашали поучаствовать в конкурсе башкирских красавиц «Һылыуҡай», но я не пошла. Работая на ТВ, сама несколько раз снимала подобные проекты, делала о них репортажи. И на этом, казалось бы, всё. Но, человек предполагает… Для меня участие во Всероссийском конкурсе красоты и материнства «Миссис России и мира в РБ» — не про закрытие гештальтов, исполнение мечты или титулы и короны. Мой самый сильный соперник — я сама. Посоревноваться сама с собой, превзойти собственные возможности и выйти за рамки внутренних лимитов — вот это было невероятно интересно и полезно.
«Мамой года» признана многодетная мама, супруга воина СВО из Иглинского района Фидания Рафикова. Бабушкой года назвали 54-летнюю уфимку Юлию Лукьянову.
Обладательницей титула «Миссис Россия Мира РБ - 2026» стала Чулпан Шангареева из Уфы в номинации «Классик 40+». Она представит Башкортостан на российском конкурсе «Миссис Россия Мира — 2026», который пройдет в Москве в июне.
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