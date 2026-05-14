Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:07 (UTC+5), 14 Мая 2026

Главный балетмейстер Башоперы вошла в состав жюри всероссийского конкурса

Главный балетмейстер Башоперы, заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана Гульсина Мавлюкасова вошла в состав жюри Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов.

Фото: Валерий Шахов | Архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Мероприятие проходит с 12 по 17 мая в Йошкар-Оле при поддержке министерства культуры России, организатором выступает Росконцерт.

Как сообщает пресс-служба минкульта РФ, в очных турах на сцене Марийского государственного театра оперы и балета им. Эрика Сапаева принимают участие 83 конкурсанта из 27 городов России. В 2026 году номинация подразделена на две специальности: «Современный танец в музыкальном театре» (солисты и дуэты) и «Танцовщики современного танца» (солисты). В жюри входят авторитетные деятели хореографического искусства страны.

«В 2026 году конкурс открывает новый четырехлетний цикл и обращается к современному танцу. В этой номинации мы увидим органичное сочетание глубокого образного содержания, технического новаторства и индивидуального творческого поиска... По традиции к конкурсу приковано большое внимание как профессионалов, так и любителей хореографического искусства. В этом году было подано более 120 заявок от молодых артистов из 30 городов нашей страны. А специально для многочисленных поклонников балета подготовлены выставки и трансляции, чтобы у каждого была возможность насладиться этим ярким событием», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.  

Помимо конкурсной программы, в рамках мероприятия состоятся мастер-классы и яркие спектакли, пройдет круглый стол с участием жюри, педагогов и конкурсантов, организована интерактивная выставка.

Ранее мы писали, что в Узбекистане представили башкирский танец на основе эпоса «Урал-батыр».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru