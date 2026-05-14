Главный балетмейстер Башоперы вошла в состав жюри всероссийского конкурса

Мероприятие проходит с 12 по 17 мая в Йошкар-Оле при поддержке министерства культуры России, организатором выступает Росконцерт.

Как сообщает пресс-служба минкульта РФ, в очных турах на сцене Марийского государственного театра оперы и балета им. Эрика Сапаева принимают участие 83 конкурсанта из 27 городов России. В 2026 году номинация подразделена на две специальности: «Современный танец в музыкальном театре» (солисты и дуэты) и «Танцовщики современного танца» (солисты). В жюри входят авторитетные деятели хореографического искусства страны.

«В 2026 году конкурс открывает новый четырехлетний цикл и обращается к современному танцу. В этой номинации мы увидим органичное сочетание глубокого образного содержания, технического новаторства и индивидуального творческого поиска... По традиции к конкурсу приковано большое внимание как профессионалов, так и любителей хореографического искусства. В этом году было подано более 120 заявок от молодых артистов из 30 городов нашей страны. А специально для многочисленных поклонников балета подготовлены выставки и трансляции, чтобы у каждого была возможность насладиться этим ярким событием», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Помимо конкурсной программы, в рамках мероприятия состоятся мастер-классы и яркие спектакли, пройдет круглый стол с участием жюри, педагогов и конкурсантов, организована интерактивная выставка.

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