В Башкирии дадут старт обратного отсчёта до Детской фольклориады

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры, событие пройдёт в рамках закрытия творческого сезона Государственного концертного зала «Башкортостан», сцена которого объединит ведущих мастеров народного творчества и юных исполнителей.

В церемонии примут участие представители Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, министерства культуры Республики Татарстан, ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».

«Старт обратного отсчета — эта хорошая и добрая традиция Фольклориады, объединяющая фестивальные столицы разных лет, создающая настроение не только в месте проведения, но и по всей стране. Уже через месяц тысяча ярких, талантливых ребят приедут в Башкортостан, чтобы представить культуру и традиции многонациональной России, встретить друзей и единомышленников. В этом году мы проведем мостик между Детской фольклориадой — уникальным российском проектом, и Всемирным фестивалем, который проходил в Уфе в 2021 году, объединив 37 стран: одним из мероприятий станет выставка „Наследие VI Всемирной фольклориады CIOFF®“ в Национальном музее Республики Башкортостан», — отметила директор ГРДНТ им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.

Мероприятие украсят выступления ярких детских коллективов, которые познакомят зрителей с богатством и многообразием народного искусства. Эстафету фестиваля Республике Башкортостан символично передаст детский состав Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, где в 2024 состоялась II Всероссийская детская фольклориада. На творческом вечере выступят заслуженный коллектив народного творчества России, образцовый хореографический ансамбль «Далан» Кармаскалинского района, заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан Образцовый хореографический ансамбль «Сафар» Туймазинского района, Образцовый ансамбль кураистов им. Адигама Искужина.

В фойе ГКЗ «Башкортостан» развернётся тематическая выставка-ярмарка, которая перенесёт гостей в мир народного творчества и ремёсел. Посетители смогут увидеть работы участников Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға», ознакомиться с разнообразной сувенирной продукцией.

С 23 по 27 июня 2026 года Башкортостан примет III Всероссийскую детскую фольклориаду. В этом году оргкомитет определил более 1000 участников из 80 регионов страны, в числе которых 78 творческих коллективов и 8 солистов, осваивающих фольклорные традиции своего края.

Проект создан при поддержке заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Учредителями фестиваля являются министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова.