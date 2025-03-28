В Башкирии состоится Республиканский праздник курая

16-17 мая в городе Октябрьском состоится XXIV Республиканский праздник курая имени Гаты Сулейманова.

Праздник посвящен национальному музыкальному инструменту – кураю, он направлен на сохранение и развитие исполнительских традиций, а также на поддержку и развитие традиций семейного творчества, укрепление связей поколений.

Как сообщили в пресс-службе Республиканского центра народного творчества, в программе праздника запланированы конкурс среди самодеятельных и профессиональных кураистов – солистов и ансамблей; творческая лаборатория и заключительное мероприятие с участием победителей и гостей праздника.

Конкурс пройдет в нескольких возрастных категориях, и каждый участник сможет продемонстрировать свое музыкальное мастерство. Заявки на участие принимаются до 10 мая.