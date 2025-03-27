Башкирский хореографический колледж возглавила Альбина Нуриманова

Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева возглавила народная артистка Башкортостана Альбина Нуриманова. 25 марта нового руководителя коллективу учебного заведения представила первый заместитель министра культуры Наталья Лапшина.

Альбина Радиковна Нуриманова родилась в Уфе. Окончила народное отделение БХК им. Р. Нуреева и Академию ВЭГУ по специальности «Руководитель творческого коллектива». Обладатель именного гранта Президента РБ деятелям культуры и искусства, народная артистка Республики Башкортостан, ветеран труда РБ. 25 лет проработала артисткой Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

В 2007 году стала художественным руководителем Детской студии при ГААНТ имени Гаскарова. Автор хореографического спектакля «Волк и семеро козлят», в котором приняли участие более 200 воспитанников студии и взрослые артисты ансамбля. Под ее руководством детская студия неоднократно становилась победителем многочисленных международных и российских конкурсов и фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Астане, Сочи и других городах. Была балетмейстером-постановщиком на мероприятиях различного уровня.