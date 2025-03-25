При министерстве культуры Башкирии создадут Молодёжный совет

В министерстве культуры Республики Башкортостан началась работа по созданию Молодёжного совета. Он создается с целью активного вовлечения молодёжи в процесс принятия решений в сфере культуры. Также у молодежи появится возможность реализовывать различные инициативы, направленные на развитие культуры и искусства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 28 марта по 16 апреля 2025 года принимаются документы для участия в конкурсе на формирование Молодежного совета. Войти в совет смогут люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Это может быть самовыдвижение, либо выдвижение от общественных организаций и объединений, государственных учреждений культуры и искусства, находящихся на территории республики. Документы с портфолио для вступления в состав совета необходимо предоставить в министерство.

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