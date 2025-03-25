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25 Марта , 12:39

Поэты из Уфы стали гостями нового номера иркутского журнала

В новом номере литературного журнала для молодёжи «Азъ-арт» в рубрике «Гость номера» представлено творчество двух уфимских поэтесс, членов Союза писателей Башкортостана и России, лауреатов различных премий и конкурсов.

В подборке «Невозможные» Кристина Андрианова-Книга делится любовной и гражданской лирикой. Зарина Багишаева представляет стихи из цикла, вдохновением для которого послужила поездка в рамках литературно-патриотического проекта «Русские чтения на Байкале». Подборка «Намоленные воды» о самом глубоком озере на планете представлена в журнале в переводе Кристины Андриановой-Книги.

— Следует отметить, рубрики «Переводы» до настоящего времени в журнале не было. Интересно и то, что журнал вышел из типографии 24 марта — в день презентации книги Зарины Багишаевой в книжном магазине издательства «Китап», — прокомментировали «Башинформу» в союзе писателей.

Презентация нового номера журнала планируется 26 марта в Байкальске, 27-го — в Зиме, 10 апреля — в Иркутском доме литераторов.

Нравственно-культурный и просветительский журнал молодых авторов «Азъ-арт» издается Региональным отделением Совета молодых литераторов Союза писателей России и молодежным литературным объединением «Азъ-арт» с 2020 года при финансовой поддержке министерства культуры Иркутской области. Выходит дважды в год, имеет 300 страниц и более десяти постоянных рубрик. 

Автор:Лейла Аралбаева
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