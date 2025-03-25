Первые солисты Мариинского театра выступили в Уфе на Нуреевском фестивале

В Уфе продолжается Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. 24 марта в балете «Легенда о любви» три основные партии исполнили первые солисты Мариинского театра: Мария Ильюшкина, Елена Евсеева и Эван Капитен. Напомним, фестиваль открылся в Уфе в день рождения выдающегося танцовщика Рудольфа Нуреева 17 марта.

Мария Ильюшкина исполнила роль Мехменэ Бану. Артистка родилась в Санкт-Петербурге, в 2016 году окончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой (класс Юлии Касенковой). С того же года работает в труппе Мариинского театра, солистка с 2020 года. Лауреат XIV Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (I премия), лауреат Международного балетного конкурса Валентины Козловой (Нью-Йорк, 2016, золотая медаль).

В роли Ферхада выступил Эван Капитен – выпускник Балетной школы Парижской национальной оперы (Франция) и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа. В 2016–2022 годах солист Большого театра Беларуси. С 2023 года первый солист Мариинского театра. В 2024 году пара Марии Ильюшкиной и Эвана Капитена была победителем проекта телеканала «Россия-Культура» «Большой балет».

Народная артистка Удмуртской Республики Елена Евсеева станцевала партию Ширин. Родилась в Ижевске и в 2001 году окончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой (класс Марины Васильевой). С 2001 по 2008 год являлась солисткой Михайловского театра, с 2008 года – в труппе Мариинского театра. Лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая женская роль в балетном спектакле» за роль в спектакле Push Comes to Shove (2019), лауреат Международного конкурса артистов балета (Сеул, 2009; I премия).

В 2016 году «Башинформ» сообщал, что в Уфе театр оперы и балета представил «Легенду о любви» азербайджанского композитора Арифа Меликова. Балет стал седьмой в Башкирском театре постановкой знаменитого балетмейстера Юрия Григоровича. Проект удалось осуществить на средства гранта Главы республики в 9 млн рублей.