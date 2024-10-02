В Башкирии пройдет онлайн-олимпиада по башкирскому языку

9 октября в Башкирии второй год подряд стартует онлайн-олимпиада по башкирскому языку. Проверить свои знания по языку можно будет до 11 октября включительно. Для участников олимпиады подготовлены задания в виде онлайн-теста с разным уровнем сложности вопросов:

начальный уровень – для участников с начальным уровнем владения башкирским языком;

свободный уровень – для участников, свободно владеющих башкирским языком;

диалекты башкирского языка – для участников, интересующихся диалектами башкирского

языка.

Чтобы стать участником, необходимо зайти на сайт олимпиады basholimpiada.ru с 9 по 11 октября, пройти регистрацию — тестирование доступно только зарегистрированным пользователям. Выбрать один из трех уровней и ответить на 30 вопросов за 45 минут. По завершении тестирования каждый участник получит сертификат с набранными баллами. Максимальное количество баллов — 100.

После завершения олимпиады на сайте будут опубликованы правильные ответы на вопросы для самостоятельной проверки знаний. Если у вас возникнут трудности с регистрацией, техническими аспектами прохождения теста или получением сертификата, можно обратиться по телефону +7(3472) 46-58-24.

– АНО по сохранению и развитию башкирского языка проводит большое количество мероприятий, направленных на популяризацию родного языка коренного народа республики. Акция диктант по башкирскому языку с 2019 года вышла на международный уровень и стала ежегодным красивым семейным праздником. Олимпиаду по башкирскому языку мы проводим лишь второй год, но убеждены, что и она станет хорошей традицией и популярным инструментом для развития языка, – отметила директор АНО по развитию и сохранению башкирского языка Гульназ Юсупова.

В октябре 2023 года в олимпиаде приняли участие представители 67 российских регионов и 23 стран. Всего в течение пяти дней знания проверили 27 614 человек: на начальном уровне — 17 557, на уровне свободных носителей — 8843, на уровне диалектов башкирского языка — 1214 человек.

Олимпиаду проводит АНО по сохранению и развитию башкирского языка совместно с Фондом поддержки молодежных инициатив «Наследие». Проект реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан на грант Главы РБ.

Сохранению и развитию государственных и родных языков руководство Башкирии уделяет большое внимание. Радий Хабиров на заседании Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям отмечал:

«Особо подчеркну, межнациональный мир в республике — не только продолжение многовековых традиций наших предков. Это результат сегодняшней кропотливой, взвешенной работы всех уровней власти, грамотной национально-культурной политики. Мы будем и дальше через реализацию государственных программ, грантовую поддержку, развитие национальной печати, образования помогать сохранять этнокультурное и языковое многообразие. Это главное наше достояние».