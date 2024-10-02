Жители Башкирии могут проголосовать за участницу «Мисс Россия-2024»

Началось народное интернет-голосование на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2024». Республику Башкортостан представляет победительница конкурса «Мисс Республика-2024» Радмила Асфандиярова.

Первая 10-ка в голосовании автоматически попадает в топ-20 на финальном шоу, сообщила «Башинформу» Луиза Закирьянова.

Проголосовать можно по ссылке. Голосование бесплатное.

В конкурсе участвует 50 красавиц из разных уголков России. В ходе конкурса представительница Башкортостана Радмила Асфандиярова стала победительницей трех промежуточных этапов: национальный костюм, где она выступила в наряде от БХП «Агидель» и преподнесла сувениры от того же бренда; этап творческих номеров и на этапе благотворительных проектов.

Финал национального конкурса «Мисс Россия-2024» состоится 5 октября в Москве.