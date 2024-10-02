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2 Октября , 12:20

Луиза Эшрокова представляет Башкирию на конкурсе красоты замужних леди в Китае

С 28 сентября по 3 октября в Шанхае (Китай) проходит международный конкурс красоты среди замужних леди «Королева Азии-2024».

Конкурс собрал участниц из разных уголков азиатского континента: Южная Корея, Япония, Малайзия, Индонезия, Индия, Китай, Монголия, Кыргызстан, Казахстан и другие страны. Россию представляет обладательница титула «Краса Башкортостана-2023» Луиза Эшрокова.

Луизе 34 года, воспитывает 9-летнего сына, родом из города Салавата, сообщила ее наставник Луиза Закирьянова.

Организаторы конкурса подготовили для участниц насыщенную программу: экскурсии, фотосессии, мастер-классы, отдельные этапы национального костюма и творческого номера. Финал состоится 3 октября.

Автор:Лейла Аралбаева
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