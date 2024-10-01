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1 Октября , 14:45

Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

РИА Новости
РИА Новости

Умер народный артист России, певец и композитор, автор более тысячи песен Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Как сообщает РБК со ссылкой на супругу артиста, он скончался сегодня в одной из московских клиник. Певца госпитализировали туда меньше недели назад с инсультом.

Дебют Вячеслава Добрынина как композитора состоялся в 1970 году. В 1972 году ВИА «Весёлые ребята» записали его песню «На Земле живёт любовь». В 1975-м Вячеслав Добрынин и Леонид Дербенёв стали соавторами шлягера «Прощай». В 1974 году на фирме «Мелодия» выпустили грампластинку с его песней «Я вас люблю».

Сольную карьеру Добрынин начал в 1986 году. В 1987 году в Москве состоялся его первый творческий вечер «Ни минуты покоя».

Самую большую популярность принесли автору песни «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», которые вполне можно назвать символами эпохи. В 1990 году фирма «Мелодия» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро», вышедшие тиражами по 7 миллионов экземпляров, вручила Добрынину «Золотой диск». В 1990 году он создал группу «Доктор Шлягер».

Вячеслав Добрынин выпустил 17 музыкальных долгоиграющих альбомов, 12 миньонов и 19 компакт-дисков, является единственным исполнителем в стране, давшим 6 концертов за один день.

Автор:Лейла Аралбаева
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