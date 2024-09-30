В Уфе откроется выставка живописца Ансара Галина

В Уфе проходит V, юбилейный Международный фестиваль современного искусства «БашкортARTстан». Очередное событие фестиваля ожидается 1 октября в фойе малого (органного) зала Башгосфилармонии.

Здесь состоится открытие персональной выставки художника-живописца, графика, члена Союза художников России Ансара Галина. В этот вечер площадка филармонии предстанет как поликультурное пространство, в котором сосуществуют новая музыка, авангардная живопись и современная хореография (contemporary dance).

Как говорит руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Азамат Хасаншин, «творчество Ансара Галина привлекает, с одной стороны, буйством хромы, пастозностью, экспрессией, с другой – суровой напряжённостью тематики. Напряжённый поиск собственного пути, отказ от компромиссов и соглашательства, мучительная дорога обретения аутентичности приводит художника к пониманию творчества как алхимии, «Великого Делания». Художник борется против материальных оков мира сего, провозглашая истину искусства как высшую ценность, дарованную нам.

Открытие выставки в 17.00. Вход свободный. 16+