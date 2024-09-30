В Уфе оркестр «Бишбармак» готовится к сольному концерту

— Как вы формируете репертуар? Кто вам делает партитуры или каждый сам свой голос придумывает?

— В репертуаре «Бишбармака» насчитывается более 40 песен и композиций в разных жанрах от классики до современности, некоторые из песен стали хитами («Алға», «Башҡортостандың баш ҡалаһы», «Йәй йыры»).

Поначалу мы играли авторские песни — мои, Роберта Хамидуллина. Но так как надо было зарабатывать, выходить на другой уровень, у нас возник стратегический план сделать композиции, которые подходят для праздничных мероприятий. Так я написал «Бишбармак», у Юлая Узянбаева взяли «Бейеү». А по направлениям у нас есть музыка для курая и других инструментов, каверы популярных песен, авторские песни.

Основной фундамент песен создаем в музыкальных программах. Если есть какие-то идеи, во время репетиции разбираем, придумываем свои партии. А потом это все в студийной работе дорабатывается.

— В каких городах вы выступали, участвовали ли в фестивалях?

— Наши музыканты не раз представляли Башкортостан в других регионах и странах. Первые выступления за рубежом у нас были в Казахстане — Кызыл-орде, Шымкенте, Туркестане. Потом побывали в Узбекистане. В России — это Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск, Оренбург. Недавно ездили на гастроли в Курганскую область.

— А какое выступление было самым запоминающимся?

— Оркестр «Бишбармак» — активный участник таких крупных событий, как международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», День башкирского языка, концерт памяти Виктора Цоя. Классными были наши выступления в Москве на фестивалях, сабантуях, в Зарядье. Еще, конечно, запомнилось, как выступали на 75-тысячную аудиторию на фестивале «Сердце Евразии».