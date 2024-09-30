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30 Сентября , 22:37

В Уфе оркестр «Бишбармак» готовится к сольному концерту

В Уфе оркестр «Бишбармак» готовится к сольному концерту. Единственный такого рода в республике коллектив несколько лет назад стремительно ворвался в пространство башкирской эстрады и быстро завоевал популярность. Журналист «Башинформа» побеседовала с руководителем группы — музыкантом, композитором, аранжировщиком Василем Гафаровым.

— Оркестр имеет необычный инструментальный состав, который сочетает в себе и инструменты традиционного башкирского народного исполнительства, и инструменты симфонического оркестра, и современных эстрадных групп. Как пришла в голову идея создать такой оркестр и кто придумал название? 

— Оркестр «Бишбармак» образовался в Уфе в 2018 году в творческом тандеме друзей-музыкантов — Василя Гафарова, Мурата Джанизакова, Марселя Амикачева. Инструменты мы подбирали путём музыкальных экспериментов. Но самый важный и главный инструмент у нас — это курай. В 2010 году мы проводили тюркоязычный хип-хоп фестиваль. И название фестиваля я придумал как «Бишбармак» — это блюдо объединяет все наши народы. А потом и группу решили так назвать. Когда немного раскрутились, добавили инструменты, решили переименоваться в оркестр «Бишбармак», который исполняет музыку в разных жанрах — от классики до хип-хопа.

ВК Василя Гафарова
Фото:ВК Василя Гафарова

— Как вы формируете репертуар? Кто вам делает партитуры или каждый сам свой голос придумывает?

— В репертуаре «Бишбармака» насчитывается более 40 песен и композиций в разных жанрах от классики до современности, некоторые из песен стали хитами («Алға», «Башҡортостандың баш ҡалаһы», «Йәй йыры»).

Поначалу мы играли авторские песни — мои, Роберта Хамидуллина. Но так как надо было зарабатывать, выходить на другой уровень, у нас возник стратегический план сделать композиции, которые подходят для праздничных мероприятий. Так я написал «Бишбармак», у Юлая Узянбаева взяли «Бейеү». А по направлениям у нас есть музыка для курая и других инструментов, каверы популярных песен, авторские песни. 

Основной фундамент песен создаем в музыкальных программах. Если есть какие-то идеи, во время репетиции разбираем, придумываем свои партии. А потом это все в студийной работе дорабатывается.

— В каких городах вы выступали, участвовали ли в фестивалях?

— Наши музыканты не раз представляли Башкортостан в других регионах и странах. Первые выступления за рубежом у нас были в Казахстане — Кызыл-орде, Шымкенте, Туркестане. Потом побывали в Узбекистане. В России — это Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск, Оренбург. Недавно ездили на гастроли в Курганскую область.

— А какое выступление было самым запоминающимся?

Оркестр «Бишбармак» — активный участник таких крупных событий, как международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», День башкирского языка, концерт памяти Виктора Цоя. Классными были наши выступления в Москве на фестивалях, сабантуях, в Зарядье. Еще, конечно, запомнилось, как выступали на 75-тысячную аудиторию на фестивале «Сердце Евразии».

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

—  Есть ли аналоги подобных оркестров в других регионах или странах? Как планируется развивать коллектив?

— Мы уникальный коллектив, аналогов которому нет. Планы по развитию коллектива у нас грандиозные. Мы всё делаем сами — и костюмы шьем, и аппаратуру, и инструменты сами покупаем. Очень хотелось бы доносить до нашей молодежи башкирскую культуру.

В будущем для расширения аудитории хотим добавить в репертуар и песни на русском языке.

— Чего, на твой взгляд, не хватает башкирскому шоу-бизнесу?

— Считаю, что башкирскому шоу-бизнесу бизнеса и не хватает. Творческий потенциал у всех большой, классные проекты делают, а вот денег, опыта и мастерства не хватает. 

— Есть ли у вашего коллектива свой девиз?

— У нас в коллективе каждый музыкант личность, все исполнители — виртуозы. Поэтому наш девиз таков: один — просто палец, два пальца уже сильнее, а если пять пальцев (бишбармак) собрать в кулак — это уже большая сила!

— Спасибо, Василь, желаю оркестру «Бишбармак» процветания!

Автор:Лейла Аралбаева
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