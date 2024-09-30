В Уфе объявили о создании Фонда творческих инициатив Василя Ханнанова

26 сентября коллеги и поклонники известного башкирского художника Василя Ханнанова, ушедшего из жизни в феврале этого года, впервые собрались отметить его день рождения без него. Вечера памяти прошли в Уфе – в созданном благодаря его усилиям Музее современного искусства имени Наиля Латфуллина на улице Карла Маркса, 32, а в Москве – в его мастерской на Пречистенке, 32/1.

В день рождения художника в уфимском музее собрались известные художники, писатели, журналисты, музыканты, звучали воспоминания, демонстрировались на экране архивные видеозаписи. На один день для всех желающих была открыта уникальная выставка картин Василя Ханнанова, многие из которых еще никогда не экспонировались. Звучала классическая музыка в исполнении сыновей художника и юных музыкантов – сестер Изиды и Саиды Бигаевых, народные песни в исполнении солистки Башгосфилармонии Алии Искужиной.

На вечере было объявлено и о создании Фонда творческих инициатив Василя Ханнанова. С его помощью в ближайшие годы планируется реализовывать в республике и за ее пределами культурные и социальные проекты. Главная цель – помочь людям разных возрастов и профессии, а также людям с особенностями в развитии раскрыть свои творческие способности. Речь идет о проектах из области не только изобразительного искусства, но и музыки, литературы, поддержки многовековых народных традиций, кино, о социальных начинаниях, в том числе инклюзивных, с целью поддержки детей-инвалидов.

– Последнее направление возникло не случайно: двое сыновей Василя Ханнанова, Искандеор и Чингис, стали известными музыкантами, а третьего сына, Тамерлана, инвалида с детства, художник благодаря многолетнему родительскому труду и разработанной им самим методике арт-терапии не просто в буквальном смысле поставил на ноги, но и вдохновил на создание незабываемой, яркой серии картин-настроений. Одна из таких персональных выставок Тамерлана прошла в Уфе в стенах Государственного концертного зала в 2020 году, – рассказала журналист Гульчачак Ханнанова.

Активисты будущего фонда творческих инициатив уже успели в этом году провести мероприятия, призванные пробудить и поддержать творческие порывы, в первую очередь, людей с особенностями и людей «золотого» возраста. Так, в июне при музее современного творчества имени Наиля Латфуллина в Уфе впервые прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе», поддержанный администрацией Ленинского района Уфы и рядом благотворительных организаций. В августе по инициативе организаторов фонда и этноцентра «Урал» прошла выставка народной умелицы Альбины Хажимовны Исхаковой, которая в свои 86 лет продолжает создавать уникальные образы элементов национальной одежды.

Первой крупной инициативой будущего фонда, как предполагается, станет Международный конкурс для молодых художников. Василь Ханнанов всегда уделял внимание продвижению талантливой молодежи, давал возможность высказаться каждому в своем стиле, организовывал коллективные выставки, демонстрировались лучшие работы региональных авторов на различных арт-площадках.

Василь Ханнанов – заслуженный художник России, народный художник Башкортостана, живописец, график, один из создателей и руководитель творческого объединения «Чингисхан», общественный деятель.