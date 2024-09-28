Кристина Галеева: Я влюблена в театр с детства

— Кристина, вы родились в Уфе и являетесь представителем известной творческой семьи, театральной династии Галеевых. Сейчас живете в Москве и работаете над театральными проектами. В чем заключается ваша работа?

— Я стейдж-менеджер — это работа, связанная не столько с творчеством, сколько с организацией театрального процесса. В последнее время происходит расцвет и становление этой профессии: из просто помощи режиссеру это переросло в сложный род деятельности, предполагающий определенную систему работы на выпуске спектакля и определенный способ проведения спектакля, включающий контроль не только над артистической, но и технической составляющей. Все чаще помощников режиссера называют стейдж-менеджерами, подчеркивая их расширенный функционал. Появляется образование и даже конкурсы по стейдж-менеджменту.

— Работа с какими авторами и режиссерами оставила наибольший след в вашей душе?

— Мне очень везет на режиссеров. Когда работаешь с «великими», то каждый из них оставляет определенный след в душе. Кто-то дает большой толчок с точки зрения профессии, кто-то ставит потрясающие спектакли, кто-то делает такие разборы на репетициях, что потом ночами обдумываешь услышанное. Есть, конечно, и те, кто прокачивают твою выдержку и терпение… Но и это тоже опыт. Если необходимо отметить кого-то особо, назову Марата Гацалова. Это мой первый режиссер, с которым мы редко, но регулярно выпускаем спектакли уже лет 15. Среди них – «Не верю!» в драматическом театре им. Станиславского, «Новое время» в Александринском театре, «Утопия» в Театре наций и другие. Еще один знаковый режиссер на моем профессиональном пути — Алексей Франдетти. Человек, познакомивший меня с миром мюзикла, и научивший в нем работать. С ним мы выпустили «Стиляги» в Театре наций и потом часто работали над различными концертными шоу-программами. С Андреем Могучим я выпустила только один спектакль — «Сказку про последнего ангела» в Театре наций, но это было действительно незабываемо. Вообще очень ценно, когда случается, как сейчас говорят, «мэтч» с режиссером, и вы становитесь частью команды. Такие тандемы дорогого стоят.