В Уфе открылась музейная комната композитора Халика Заимова

В Уфе в преддверии 110-летия выдающегося башкирского композитора, автора одной из первых башкирских опер Халика Заимова (1914–1977) состоялось мероприятие, посвящённое его памяти. В Детской музыкальной школе №13 им. Х. Заимова состоялось торжественное открытие музейной комнаты «Мир творчества Халика Заимова».

Пространство нового музея украшает портрет композитора, созданный заслуженным художником Башкирии Ильдаром Бикбулатовым. В музейной комнате представлены личные вещи композитора. Семья передала школе его скрипку, настольную лампу, награды, дипломы, очки, рукописи, перьевые ручки. Представлены многочисленные фотографии, афиши, нотные сборники.

Проект реализовали в рамках гранта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Было приобретено оборудование, современная мультимедийная аппаратура. Благодаря технологиям дополненной реальности в музее оживают старинные фотографии, где запечатлён композитор и его окружение.

Почетное право разрезать красную ленту предоставили директору школы Гульнаре Шадмоновой и дочери Халика Заимова Альбине Агеевой, которая специально прилетела из Москвы.