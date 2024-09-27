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Культура
27 Сентября , 12:08

В Уфе открылась музейная комната композитора Халика Заимова

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

В Уфе в преддверии 110-летия выдающегося башкирского композитора, автора одной из первых башкирских опер Халика Заимова (1914–1977) состоялось мероприятие, посвящённое его памяти. В Детской музыкальной школе №13 им. Х. Заимова состоялось торжественное открытие музейной комнаты «Мир творчества Халика Заимова». 

Пространство нового музея украшает портрет композитора, созданный заслуженным художником Башкирии Ильдаром Бикбулатовым. В музейной комнате представлены личные вещи композитора. Семья передала школе его скрипку, настольную лампу, награды, дипломы, очки, рукописи, перьевые ручки. Представлены многочисленные фотографии, афиши, нотные сборники. 

Проект реализовали в рамках гранта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Было приобретено оборудование, современная мультимедийная аппаратура. Благодаря технологиям дополненной реальности в музее оживают старинные фотографии, где запечатлён композитор и его окружение.

Почетное право разрезать красную ленту предоставили директору школы Гульнаре Шадмоновой и дочери Халика Заимова Альбине Агеевой, которая специально прилетела из Москвы.

Альбина Халиковна – преподаватель по фортепиано, свой трудовой путь начинала в Уфе, была первым педагогом народной артистки Башкортостана, министра культуры Амины Шафиковой. 

– Сегодня такой счастливый и волнительный день, это событие для культурной жизни всей республики. Эстафета поколений передаётся путем создания таких музеев, это продолжение традиций, – сказала Альбина Халиковна. – Молодое поколение должно знать имена тех, кто основал башкирскую профессиональную музыку, кто был первым.

Старший методист Республиканского учебно-методического центра по образованию министерства культуры РБ Маргарита Рашитова поздравила собравшихся и поблагодарила создателей проекта.

– У нашей школы была давняя мечта – открыть какое-нибудь музейное пространство, посвященное Халику Заимову, чтобы любой мог ознакомиться с его биографией, прикоснуться к его творчеству, – сказала директор школы Гульнара Шадмонова. – Мы проделали кропотливую работу, в течение полугода собирали фотографии, статьи. Благодарю всю команду проекта, семью композитора и тех, кто передал нам в дар экспонаты. Думаю, что наше музейное пространство будет уникальной площадкой по сохранению памяти и популяризации музыкального искусства. 

Директор поблагодарила прежнего директора школы Муниру Тлявлину, которая как хранитель истории, многие годы собирала архив Халика Заимова. 

Руководитель проекта Татьяна Чудова провела презентацию и экскурсию по музейному пространству и продемонстрировала интерактивные возможности комнаты.

На мероприятии с концертными номерами выступили учащиеся и преподаватели школы, приглашенные гости.

Автор:Лейла Аралбаева
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