В Башкирии пройдет онлайн-олимпиада по башкирскому языку

9 октября в Башкирии второй год подряд стартует онлайн-олимпиада по башкирскому языку. Проверить свои знания по языку можно будет до 11 октября включительно, сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир.

Для участников олимпиады подготовлены задания в виде онлайн-теста с разным уровнем сложности вопросов:



• начальный уровень – для участников с начальным уровнем владения башкирским языком;

• свободный уровень – для участников, свободно владеющих башкирским языком;

• диалекты башкирского языка – для участников, интересующихся диалектами башкирского языка.



Чтобы стать участником, необходимо зайти на сайт олимпиады с 9 по 11 октября, пройти регистрацию — тестирование доступно только зарегистрированным пользователям. Выбрать один из трех уровней и ответить на 30 вопросов за 45 минут. По завершении тестирования каждый участник получит сертификат с набранными баллами. Максимальное количество баллов – 100.



После завершения олимпиады на сайте будут опубликованы правильные ответы на вопросы для самостоятельной проверки знаний.

Если у вас возникнут трудности с регистрацией, техническими аспектами прохождения теста или получением сертификата, можно обратиться по телефону +7(3472) 46-58-24.

Олимпиаду проводит АНО по сохранению и развитию башкирского языка и фонд поддержки молодежных инициатив «Наследие». Проект реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан на грант Главы РБ.