В Уфе умер поэт и ветеран журналистики Ахмадин Афтах

На 77-м году жизни после продолжительной болезни перестало биться сердце поэта Ахмадина Афтаха, сообщили в Союзе писателей Башкортостана.

Ахмадин Афтах (Ахмадин Мухаметдинович Афтахетдинов) родился 31 октября 1947 года в д. Абзаково Белорецкого района Башкортостана. Еще в юношеские годы он впервые пробует писать. После окончания средней школы Ахмадин Мухаметдинович устраивается литературным сотрудником в белорецкую районную газету, которая тогда выходила на русском и башкирском языках. Этот небольшой, всего лишь в полгода, период его жизни стал поворотным в дальнейшей судьбе.

Именно здесь, в редакции «районки», он почувствовал себя способным не только писать корреспонденции и заметки о жизни района, но и создавать нечто большее. Затем Ахмадин Афтахетдинов около трех лет служил в рядах Советской Армии. Но и здесь он готовит себя к будущей литературной деятельности, ведет переписку с известными поэтами, выписывает башкирские газеты и журналы. Его первые поэтические пробы пера начинают появляться на страницах республиканских газет и журналов.

После службы в армии Ахмадин Афтах продолжает работу в газете «Тан» Бурзянского района. Затем в 1969 году по комсомольско-молодежной путевке работает на Саткинском заводе «Магнезит», активно сотрудничает в городской газете «Саткинский рабочий». В 1976 году он литературный сотрудник республиканской газеты «Башкортостан пионеры», журнала «Пионер». С 1979 по 2007 годы Ахмадин Афтах работает литературным сотрудником, заведующим отделом литературы, ответственным секретарем журнала «Аманат». В 1995 году вступает в Союз писателей Башкортостана. Все эти годы Ахмадин Афтах настойчиво ищет свой путь в поэзии.

«Поэт чутко относится к духовным жемчужинам, к обычаям и обрядам народа, к родной природе и призывает читателей к познанию, постижению тайн мира. Чувство любви к Родине в произведениях Ахмадина Мухаметдиновича неразрывно связано с заботой, волнениями, переживаниями автора за судьбу своего народа, родного языка» — отметил председатель правления Союза писателей Башкортостана, депутат Госсобрания-Курултая РБ Айгиз Баймухаметов.

Его первый поэтический сборник под названием «Улицы моей молодости» увидел свет в Башкирском издательстве «Китап» в 1993 году. Вышли книги стихов и поэм для детей и взрослых: «Улицы моей молодости», «Наши горы возвышаются до небес», «Сердитое облако», «Марево над горами», «Замкнутый круг», «Притяжение земли» и другие.

В 2007 году Ахмадин Афтах представил на суд читателей свою новую книгу «Представление». В сборник вошли стихи и поэмы поэта, поднимающие злободневные нравственно-этические проблемы. В том же году он как автор книг, пропагандирующих высокие нравственные принципы, был награжден знаком отличия «Золотой фонд прессы» и стал обладателем именного сертификата. Ахмадин Мухаметдинович — член Союза писателей РБ, Союза журналистов РБ и РФ.

По завещанию самого поэта, похоронят его на малой родине — в селе Абзаково Белорецкого района.