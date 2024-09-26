В Уфе открывается органный фестиваль

В Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова стартует XVIII Международный органный фестиваль «Sauerfest». Праздник музыки объединяет под своими знаменами известных зарубежных и российских исполнителей.

26 сентября фестиваль откроет один из ведущих музыкантов Швейцарии, титулярный органист кафедрального собора Лозанны – Жан Кристоф Гейзер. Он выпускник Бернского университета музыки по специальностям «фортепиано» и «орган», дважды лауреат приза Фонда Гёнера. В этот вечер любители органной музыки услышат произведения Ференца Листа, Эжена Жигу, Макса Регера и шедевры Иоганна Себастьяна Баха.

– «Sauerfest» в этом году встречает свое совершеннолетие. Мы всегда стараемся радовать новыми именами и в то же время приглашать любимцев публики, которые уже понравились столичному слушателю с новыми яркими программами, – отметила начальник отдела по концертной работе Башгосфилармонии Марина Луговая. – Что касается участия в фестивале иностранных музыкантов, то в наше непростое время сделать это не так легко. Мы знаем, что Россия сейчас находится под влиянием санкций и это распространяется не только на сферу экономики, но и на область культуры, искусства. Но мы делаем все возможное, чтобы приглашать новых зарубежных органистов, которые радуют наших зрителей.

В этом году в фестивале примут участие мэтры органного искусства: Андрей Бардин (Красноярск), Мансур Юсупов (Калининград), Дмитрий Ушаков (Томск), Хироко Иноуэ (Москва), Жан Нувель-Алу (Франция).

Напомним, что первый фестиваль органного искусства состоялся в 2002 году по инициативе известного музыканта, народного артиста Башкортостана Владислава Муртазина. С тех пор музыкальный проект менял свое название и формы проведения – в разные годы он «звучал» как фестиваль камерной и органной музыки, Международный фестиваль камерной и симфонической музыки, «Летние вечера в Органном зале». И лишь только четыре года спустя, в 2006-м, фестиваль обрел свое нынешнее название – по имени филармонического органа немецкой фирмы «Sauer» – «Sauerfest». В разные годы в проекте приняли участие видные музыканты из ведущих органных городов России, а также Германии, Швейцарии, Франции, Италии, Польши, Испании, Японии.

Основатель органного фестиваля в Уфе, народный артист Башкортостана Владислав Муртазин с программой «Бах и Шопен» на сцену выйдет 3 октября. Закрытие «Sauerfest» планируется 18 декабря.