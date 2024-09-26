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Культура
26 Сентября , 14:52

В Уфе Дом дружбы приглашает на дискуссионную площадку к Году семьи

27 сентября в конгресс-холле «Торатау» состоится итоговое мероприятие проекта Дома дружбы народов Республики Башкортостан «Моя многонациональная семья» – открытая дискуссионная площадка «Башкортостан – семья народов». Проект посвящен Году семьи, сообщает пресс-служба минкультуры.

В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти, административных и муниципальных структур, высшего духовенства Республики Башкортостан, филиала фонда «Защитники Отечества», руководители и члены военно-патриотических и казачьих обществ (движений), лидеры общественного мнения, национально-культурные центры республики.

Проект реализуется в рамках федеральной субсидии, предоставленной Федеральным агентством по делам национальностей в 2024 году, при поддержке Дома народов России и Ресурсного центра в сфере национальных отношений.

Мероприятие «Башкортостан – семья народов» включает в себя пленарное заседание и работу пяти основных тематических площадок: «Глава семьи», «Роль религии в распространении семейных ценностей», «Защитник Отечества», «Славные сыны Отечества – казаки!», «Ты не один» с обсуждением вопросов, направленных на решение задач по совершенствованию форм и методов просветительской работы укрепления института семьи, выполнения общегосударственных задач сохранения и возрождения традиций семейной национальной культуры народов России.

Также для специалистов сферы национальных отношений и представителей национальных центров республики эксперты Ресурсного центра Москвы под руководством Евгении Михалёвой, директора центра и члена комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, проведут обучение по работе и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, включая грантовую деятельность в сфере национальных отношений.

В рамках пленарного заседания и. о. первого заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев расскажет о проектах республики, которые реализуются в рамках Года семьи. Также на заседании пройдет презентация телевизионного проекта «Безграничная любовь» телеканала «Вся Уфа» и Дома дружбы народов РБ с церемонией награждения многонациональных семей. Модератором заседания выступит и. о. министра культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.

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Автор:Лейла Аралбаева
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