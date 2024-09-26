В Уфе 105-летие Мустая Карима отпразднуют театральным декадником

Театральный декадник, посвященный 105-летнему юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима, пройдет в Национальном молодежном театре Республики Башкортостан имени М. Карима с 15 по 20 октября. В его рамках будет представлено 7 спектаклей, сообщила пресс-секретарь минкультуры республики Лариса Сакаева.

Откроет декадник 15 октября спектакль «Долгое-долгое детство», который был создан театром к 100-летию писателя. Режиссером-постановщиком и автором инсценировки выступает Мусалим Кульбаев. Спектакль в жанре «главы из романа» перенесет зрителей в мир детства мальчика по прозвищу Пупок, жившего в 1920-е годы. Зрители станут свидетелями того, как ребенок познает радости и печали, сталкивается с любовью, дружбой, справедливостью и войной, а также знакомится с традициями той эпохи.

16 октября на сцене Национального молодежного театра РБ им. М. Карима будут показаны два спектакля: «Рассказы Альфии» (режиссер – Мусалим Кульбаев) и гостевой спектакль – баллада «Ярлыҡау» («Помилование») Салаватского государственного башкирского драматического театра (режиссер – Ильсур Казакбаев).

Премьера «Рассказов Альфии», основанных на серии детских произведений классика башкирской литературы, состоялась 25 июня 2024 года, под занавес 34-го театрального сезона. Спектакль создан для семейного просмотра. Он позволяет юным зрителям по-новому взглянуть на мир, полный доброты и волшебства.

17 октября на сцене театра состоится показ постановки «Беҙҙең өйҙөң йәме» («Радость нашего дома»). Режиссер-постановщик и автор инсценировки — Мусалим Кульбаев. Спектакль, который по праву можно назвать визитной карточкой театра, перенесёт зрителей в мир детства, где царит радость от игр, общения и обретения жизненных уроков. Премьера состоялась в 2005 году и с тех пор постановка не сходит со сцены, став символом теплоты и уюта домашнего очага.

18 октября зрителям будет представлена драма «Силсәүит, Алдар һәм Адвокат» («Сельсовет, Враль и Адвокат»), основанная на повести Мустая Карима «Деревенские адвокаты». Режиссером постановки является Рустем Хакимов, автор инсценировки — Владимир Жеребцов, адаптацию на башкирский язык выполнила Зухра Буракаева. Спектакль повествует о судьбе трех друзей, которые, несмотря на жизненные испытания, сумели сохранить свою дружбу. Они прожили жизнь, защищая друг друга, свои семьи и односельчан от любых обвинений. За свои заслуги они были удостоены прозвищ Адвоката, Враля и Сельсовета.

19 октября на Камерной сцене состоится показ сказки «Волшебная мельница», основанной на пьесе «Петушиная мельница» (режиссер Мусалим Кульбаев). Главный герой повествования Петух отправляется в поисках необычной мельницы, завещанной ему прадедом. Эта история освещает настоящие ценности: доброту, трудолюбие и справедливость.

Театральный декадник, приуроченный к 105-летнему юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима, завершится в день его рождения. 20 октября состоится премьерный спектакль «Ҡара һыуҙар» («Черные воды»), жанр которого определяется как «сновидение сквозь явь». Режиссер-постановщик — Ильсур Казакбаев.

Эта история освещает глубокий смысл человеческой жизни, исследует преодоление предрассудков, а также поднимает темы мужества, веры и любви. Зрители не только станут свидетелями противостояния героев внешним обстоятельствам, но и ощутят внутреннюю борьбу каждого из них: недостижимые мечты, страхи и утрату надежды.

Цикл спектаклей станет настоящим подарком для ценителей театрального искусства и данью памяти великому башкирскому поэту, писателю и драматургу Мустаю Кариму, отметили в минкультуры.