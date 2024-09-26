В Башкирии состоится 34-й Международный Аксаковский праздник 

С 26 по 29 сентября в Башкортостане состоится традиционный международный Аксаковский праздник. В этом году он пройдет в 34-й раз и традиционно будет посвящен дню рождения выдающегося русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, а также 115-летию закладки Аксаковского народного дома (театр оперы и балета). На праздник приедут известные писатели, журналисты, научные работники, общественные деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, из Оренбургской и Самарской областей, а также из Германии. Основная цель Аксаковского праздника — сохранение и приумножение культурных традиций, укрепление исторических знаний и патриотического настроя у современной молодежи, пропаганда наследия семьи Аксаковых.

Как рассказали в пресс-службе минкультуры, в Уфе праздничные мероприятия начнутся 27 сентября. Традиционно в этот день в учебных заведениях пройдет Аксаковский урок чести и нравственности.

Одной из основных площадок праздника является Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова, где в 13.00 состоится открытие выставки «Лестница в небо Михаила Чванова», посвященной 80-летию писателя, путешественника, журналиста, краеведа, поисковика-исследователя, эссеиста, публициста, общественного деятеля, почетного гражданина Уфы. Его имя широко известно читающей публике, труды не раз были отмечены государственными и общественными наградами. Затем гостей ждет Литературная гостиная музея, где состоятся встречи с писателями, лингвистами, славистами.

В саду имени С. Т. Аксакова в этот день состоятся выступления творческих коллективов, будут организованы выставки мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Торжественный Аксаковский вечер, посвящённый 115-летию закладки Аксаковского народного дома и 80-летию М. А. Чванова пройдет в Башкирском государственном театре оперы и балета (Аксаковский народный дом). Здесь состоится праздничный концерт, в котором примут участие мастера искусств и творческие коллективы Башкортостана. Начало в 18 часов.

На следующий день, 28 сентября, эстафету праздника примут районы республики — Белебеевский, Кармаскалинский, Уфимский.

В Белебеевском районе в историко-культурном центре «Надеждино» состоится фольклорный праздник «Распахнись, душа!», богослужение в Дмитриевском храме, возложение цветов к памятнику С. Т. Аксакова, открытие выставки, посвященной 30-летию музея семьи Аксаковых в Доме ремесел, посещение выставки «Куклы народов мира», мастер-класс «Аксаковские свечи». Затем праздник продолжится в Белебее, в малом зале ЦДК организован семинар «Аксаковы. Самарское возрождение», где о деятельности Аксаковского комитета Самарской области расскажет его председатель Павел Коровин. Завершит программу Аксаковский вечер «Колокола надежды» в большом зале дворца культуры города Белебея.

В Уфимском районе на площади перед сельсоветом села Зубово пройдет театрализованная композиция «Краски Аксаковской осени», у памятного знака семье Аксаковых для гостей праздника будет показана литературная композиция «Через века звучит Аксакова строка». Затем праздничные мероприятия переместятся в микрорайон Зубово Life, на территорию центра образования «Знание». Здесь гостей праздника ждет насыщенная программа: театрализованная композиция «В гостях у семьи Аксаковых», вокально-хореографическая композиция «Аленький цветочек», концерт творческих коллективов и солистов Уфимского района, интерактивная развлекательная программа с призами «В кругу друзей». Также на площади пройдет Аксаковская ярмарка, где будут представлены изделия народного прикладного творчества.

Аксаковский праздник традиционно пройдет и на территории Кармаскалинского района. Запланировано посещение краеведческого музея в деревне Ильтуганово, затем в парке Победы села Кармаскалы состоится возложение цветов к памятнику Воину-освободителю, далее гости посетят мемориал, посвященный бойцам СВО. На территории сквера «Мать и дитя» села Кармаскалы гостям будут предложены театрализованные композиции из жизни и творчества С. Т. Аксакова — «Охота и рыбалка», «Мир бабочек», «Именины дочери Аксакова». Перед РДК организованы площадки «Город мастеров», «Народная ярмарка», выставки работ изобразительного искусства на тему «Аксаковские дни», мастер-классы, выставки, посвященные Году семьи в РФ. В деревне Старые Киешки, которую читатели «Детских годов Багрова-внука» знают как Сергеевку, у главного входа школы им. С. Т. Аксакова состоится возложение цветов к бюсту писателя.

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