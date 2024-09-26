В Башкирии пройдут первые Шаммасовские чтения 

В Башкирии объявили о начале первого межрегионального форума Шаммасовские чтения в память о народном поэте Башкортостана Равиле Шаммасе.

Организаторы - министерство культуры РБ, министерство образования и науки РБ, агентство по печати и СМИ РБ, администрация Стерлибашевского района, Союз писателей РБ. Форум проходит при поддержке и участии известного мецената Мусы Мазитова.

Цели форума является:

- увековечение имени народного поэта Башкортостана, заслуженного работника культуры республики, кавалера ордена «Дружбы народов», лауреата премии имени Ф. Карима, писателя, журналиста, педагога, общественного деятеля Равиля Шаммаса;

- сохранение и развитие родного языка, национальной культуры и традиций народов, проживающих в Республике Башкортостан;

- выявление творческого потенциала обучающихся образовательных организаций, поддержка начинающих авторов;

- популяризация в обществе культуры чтения, повышение интереса к национальной литературе и краеведению.

В форуме могут принять участие представители всех возрастных групп, проживающие в Башкортостане и других субъектах Российской Федерации: обучающиеся 1-11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, педагоги образовательных организаций, научные сотрудники, представители творческой интеллигенции, трудовых коллективов предприятий и организаций, учреждений культуры, общественных объединений, пенсионеры.

В рамках форума «Шаммасовские чтения» будет проведено 4 конкурса:

- конкурс чтецов произведений Равиля Шаммаса «Күңел моңом булыр ерем моңо...»;

- конкурс научно-исследовательских работ о жизни и творчестве Равиля Шаммаса «Ғүмереңдән яҡты ҡалһын...»;

- конкурс художественных произведений, статей, краеведческих исследований, видеороликов, фотографий, рисунков, песен о Стерлибашевском районе «Стәрлебаш – тамырым минең...»;

- поэтический конкурс для начинающих авторов «Шағир яҙа, аҡ ҡағыҙға ята йөрәгенең һәр бер тибеше...» (без ограничения тематики).

Возрастные группы участников Форума:

младшая группа – 1-4 классы;

средняя группа – 5-9 классы;

старшая группа – 10-11 классы, студенты профессиональных образовательных организаций;

студенты образовательных организаций высшего образования;

взрослая группа (трудоспособный возраст, пенсионеры).

К участию в форуме допускаются работы, выполненные на башкирском, татарском и русском языках.

Работы принимаются с 30 сентября по 31 октября 2024 года.

Итоги конкурсов будут подведены на главной площадке форума в Стерлибашево 6 ноября 2024 года.

Подробнее о порядке и условиях участия в форуме можно ознакомиться в Положении о «Шаммасовских чтениях».