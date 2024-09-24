29 октября в Уфе состоится юбилейный концерт Аскара Абдразакова. Советник по культуре и искусству Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, художественный руководитель Башкирского государственного академического театра оперы и балета Аскар Абдразаков в июле 2024 года отметил свое 55-летие. Накануне своего юбилея указом Главы РБ за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие культуры и искусства он был награжден орденом Дружбы народов.

Как рассказали в пресс-службе театра, на юбилейном концерте в исполнении Аскара Абдразакова прозвучат известные и полюбившиеся многим вокальные произведения, любимые народные песни «Очи черные», «Эй, ухнем», «Вдоль по питерской», а также полюбившиеся всем песни из репертуара Муслима Магомаева. Зрители услышат фрагменты и арии из опер, знаменитые романсы зарубежных и русских композиторов в сопровождении симфонического оркестра театра.

Специальный гость - Владислав Сулимский (Мариинский театр).