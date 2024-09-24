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24 Сентября , 10:26

В Уфе пройдет творческая встреча с поэтами и писателями из Москвы

В Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди пройдет творческая встреча «Победа в каждом из нас». Мероприятие с участием поэтов и писателей из Москвы запланировано 27 сентября в 15.00. Модератором мероприятия выступит наша коллега, тележурналист Гульдария Юсупова.

В Уфу приедут глава Русского литературного центра Никита Митрохин, председатель правления Союза писателей Рунета Сергей Александров, члены правления союза Алексей Преснаков, Диана Свердловская, Наталья Слизовская, актер театра и кино Флорид Латыпов и другие.

В первой части мероприятия пройдет торжественная церемония вручения волонтерам Башкортостана почетного знака «Ангел-Хранитель», учрежденного СПР при активной поддержке РЛЦ. Во второй части - творческая встреча с московскими гостями.

Знак «Ангел-Хранитель» является cимволом добровольного и бескорыстного служения Отечеству и признанием обществом деятельности волонтеров. Разработан и учрежден правлением Союза писателей Рунета в рамках деятельности по поддержке гражданско-патриотических инициатив в зоне СВО. Идея названия принадлежит одному из бойцов СВО, который назвал волонтеров ангелами-хранителями, поскольку именно от них воины и мирное население новых территорий России ежедневно получают необходимые вещи.

С идеей создания информационной площадки патриотической направленности для интернет-авторов в редакцию Русского литературного центра обратилось несколько наиболее активных литераторов. Их поддержал Никита Митрохин. По его словам, Союз писателей Рунета - это первый в истории альянс интернет-писателей. В его планах - формирование каталога писателей, представленных в российской среде интернета с целью их популяризации. Главная идеологическая связующая союза - организация патриотов из числа поэтов, писателей, публицистов, журналистов.

Встреча пройдет по адресу: Уфа, ул. Ленина, 4. Вход свободный.

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Автор:Лейла Аралбаева
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