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24 Сентября , 11:34

Спектакль Русского драмтеатра Башкирии признан лучшим на фестивале в Калуге

пресс-служба Русского театра
Фото:пресс-служба Русского театра

В Калуге завершился IX Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России». В числе участников - такие известные театральные коллективы, как «Театр на Литейном» (Санкт-Петербург), Владимирский, Самарский, Нижегородский академические театры драмы, Волковский театр (Ярославль), театры Москвы, Липецка, Пензы, Вологды, Уфы и Калуги. За 10 фестивальных дней были показаны 18 постановок.

Как сообщает пресс-служба театра, по решению жюри фестиваля спектакль Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан «Лес» признан победителем в номинации «Лучший спектакль» (режиссер-постановщик - Николай Дручек).

Народная артистка Республики Башкортостан Ирина Агашкова удостоена победы в номинации «Лучшая женская роль» (за роль Раисы Павловны Гурмыжской). Народный артист Республики Башкортостан Николай Рихтер признан лучшим в номинации «Лучшая мужская роль» (за роль Аркадия Счастливцева), а заслуженный артист Республики Башкортостан Григорий Николаев отмечен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (за роль Карпа).

Напомним, премьера спектакля состоялась в феврале 2023 года. Постановку приурочили к 200-летию Александра Островского. Он считал «Лес» своим лучшим произведением, а по признанию многих критиков комедия является и самым сложным творением драматурга.

Автор:Лейла Аралбаева
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