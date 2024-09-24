Сельские работники культуры Башкирии получат выплаты в размере 1 млн рублей

В правительстве Башкирии обсудили меры поддержки работников государственных и муниципальных учреждений культуры. Подготовлен проект постановления правительства региона во исполнение указа Главы Республики Башкортостан «О мерах государственной поддержки работников учреждений культуры в Республике Башкортостан».

Переходя к обсуждению проекта, и.о. премьер-министра правительства Андрей Назаров подчеркнул, что по поручению Главы республики единовременные компенсационные выплаты специалистам сферы культуры предоставляются уже четвертый год. Если в 2021-2022 годах размер выплаты составлял 500 тыс. рублей на одного специалиста, то с прошлого года он увеличен до 1 млн рублей. Их получателями в рамках республиканской программы «Земский работник культуры» стали 120 специалистов. В этом году планируется поддержать еще 30 человек, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

И.о. министра культуры РБ Амина Шафикова подробно остановилась на порядке отбора муниципалитетов для заключения соглашений на выплаты специалистам в сфере культуры, художественного образования. Согласно проекту, претендовать на выплаты смогут специалисты, которые с 2021 года приехали работать в сельские населённые пункты Башкортостана или города с численностью населения до 50 тысяч жителей, размер выплаты – 1 млн рублей. При этом возраст претендентов составляет до 35 лет включительно, специалист должен быть трудоустроен на одну ставку и более. Целевая выплата предусматривает как улучшение жилищных условий специалистов, так и приобретение личного автотранспорта.

Министерство культуры Республики Башкортостан осуществляет прием заявок от государственных учреждений культуры и администраций муниципальных образований. Критерий отбора – доля специалистов с профессиональным образованием от общего количества работников в сфере культуры. По итогам расчета составляется рейтинг администраций от большего значения доли специалистов к меньшему: победителями отбора признаются заявители, находящиеся выше в рейтинге и представившие заявки на 30 специалистов в министерство.

– Благодаря государственной поддержке, инициированной Главой республики Радием Хабировым, работники культурно-досуговых учреждений и библиотек, преподаватели детских школ искусств, специалисты музеев малых населенных пунктов Башкортостана получили возможность приобрести уже готовое жилье или земельный участок для строительства дома, строительные материалы или личный автомобиль, внести первоначальный ипотечный взнос или погасить ипотеку. С учетом того, что средний возраст получателей – 29 лет, поддержка является достойной базой для развития культуры в небольших городах и селах. Опыт нашей республики был взят за основу разработки федеральной программы «Земский работник культуры», которая по поручению Президента России Владимира Путина заработает со следующего года по всей стране, – резюмировала Амина Шафикова.

Завершая рассмотрение вопроса, Андрей Назаров поручил принять постановление в предлагаемой редакции.