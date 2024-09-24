Определён лонг-лист финалистов Всероссийской литературной премии «Душа природы»

Завершился приём заявок на проводимую в этом году в третий раз Всероссийскую литературную премию «Душа природы». Как сообщил «Башинформу» председатель Малого жюри конкурса Камиль Зиганшин, в длинный список (лонг-лист) финалистов литературной премии вошли 15 прозаиков:

— Сергей Авдеенко, сборник «Спасти человечество» (Запорожская область, г. Мелитополь);

— Валентина Антоненко, повесть «Снежка» (г. Ставрополь);

— Светлана Бурдинская, роман «Прощание с Ольхоном» (г. Иркутск);

— Ирина Дружаева, сборник «Хозяйка Спасского озера» (Нижегородская обл.);

— Анатолий Ерошкин, роман «Рекс» (Краснодарский край);

— Дамир Кадыров, повесть «Гришкин менталитет» (Республика Башкортостан);

— Владимир Каплинский, сборник «Четыре шага по кругу» (Смоленская обл.);

— Лев Кожевников, повесть «Протока» (г. Казань);

— Андрей Кузнецов, повесть «Волчьими тропами» (Вологодская обл.);

— Елена Лопатина, повесть «Приключения Уйки» (Омская обл.);

— Алексей Рачунь, повесть «Почему Мангышлак» (г. Пермь);

— Евгения Русинова, повесть «Мой пёс Тайфун» (г. Санкт-Перебург);

— Анна Уродовских, повесть «Пятеро на льдине» (г. Москва);

— Ольга Шадрина, сказка-гипотеза «О том, как нерпы попали в Байкал» (г. Москва);

— Наталья Шестакова, повесть «Секретная экспедиция Васи Ванечкина и Платона Берёзкина» (Республика Беларусь, г. Гомель).

Всего в оргкомитет поступило 111 заявок, авторы которых представляют 44 региона России и три зарубежных страны. Теперь к работе приступает Малое жюри, которому предстоит определить короткий список (шорт-лист). Церемония объявления победителя и лауреатов премии пройдет в октябре в городе Туймазы Республики Башкортостан.

Конкурс на соискание победителей и лауреатов Всероссийской литературной премии «Душа природы» организован и учрежден Союзом писателей России, администрацией Туймазинского района Башкирии, ГК «Нерал» и региональным отделением Русского географического общества в Республике Башкортостан. Инициатором учреждения литературной премии выступил наш знаменитый земляк, уроженец Туймазинского района, руководитель «Фонда защиты диких животных», заслуженный работник культуры России и Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Президента России, известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин

Победитель конкурса получает премию в размере 100 000 рублей, диплом и оригинальную статуэтку, лауреаты — 25 000 рублей, диплом и оригинальную статуэтку. Целью конкурса является поощрение писателей, пишущих о природе, воспитывающих бережное отношение к животному и растительному миру.

Впервые конкурс прошел в 2022 году, в первый же год на него было прислано 257 заявок. Церемония награждения первых победителей и лауреатов конкурса проходила в городе Туймазы Башкортостана, вторая также прошла в этом городе — о ней «Башинформ» рассказывал здесь.