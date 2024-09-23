В Уфе открыли мемориальную доску третьему ректору БГПУ Эдуарду Хамитову

В Уфе на улице Мустая Карима, 48, где в последние годы жил экс-ректор БГПУ Эдуард Хамитов, открыли мемориальную доску. Почетный академик АН РБ, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель наук БАССР, заслуженный работник высшей школы РФ Эдуард Шайхуллович всю свою жизнь посвятил служению педагогической науке, российскому и башкирскому образованию.

22 сентября Эдуарду Шайхулловичу исполнилось бы 87 лет. Он ушел из жизни 28 декабря 2023 года, до конца своих дней принимая участие в жизни университета, оставаясь членом Ученого совета вуза. Почтить память Эдуарда Шайхулловича пришли ветераны университета, коллеги, работавшие с ним долгие годы.

«У Эдуарда Шайхулловича множество наград, но самая главная награда - это то, что его признавали Учителем, - сказал ректор БГПУ, депутат Государственного собрания – Курултая Башкортостана Салават Сагитов. - Его признавали учителем и старшие поколения, которые вместе с ним начинали работать в нашем университете, и средние поколения людей, которых он сам воспитал, и нынешние студенты и преподаватели. У каждого ректора Акмуллинского университета была своя миссия: начиная с создания университета, укрепления, затем превращения института в настоящий университет. В те переломные годы, когда он был ректором, надо было и свое сознание переломить, и коллегам многое объяснить. Эдуард Шайхуллович возглавлял Башгоспедуниверситет с 1983 по 2005 годы. Он стремился сделать университет научным и учебным центром всероссийского и международного значения. Именно при нем началась новая эпоха в истории вуза, он вывел вуз на новые рубежи развития, сделал университет научным и учебным центром всероссийского и международного значения.

Память об этом великом человеке в нашем сердце. Спасибо Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову, что поддержал решение Ученого Совета университета об открытии мемориальной доски. Всей своей жизнью, служением педагогике, образованию, прекрасными человеческими качествами он заслуживает доброй и долгой памяти жителями нашей республики».

Почетный профессор БГПУ имени Акмуллы, руководитель НИИ Стратегии развития образования Раиль Асадуллин, принявший руководство вузом у Эдуарда Хамитова, подчеркнул вклад Эдуарда Шайхулловича в российское, башкирское образование:

«Неоднократно Эдуард Шайхуллович был избран депутатом уфимского Горсовета, Верховного Совета БАССР, Государственной Думы РФ, где он трудился в Комитете по образованию и науке. Он был новатором, участвующим в разработке и создании первого в истории республики закона «Об образовании»; концепции развития Башкирского государственного педагогического университета до 2005 года; обосновании идеологии обновления университетского образования и во многом другом. Эдуард Шайхуллович был для нашего университета особенным человеком. Приняв институт практически в третьей категории, перевёл его в первую категорию, а потом мы стали университетом. Новые образовательные программы, обновление кадров – с ним связано многое. Кроме того, что он был выдающимся ученым, он был просто замечательным человеком. Мы всегда были рядом с ним, общались, радовались тому, что Учитель всегда нас сопровождал по жизни».

В адрес университета поступило письмо от председателя комитета Государственной думы по просвещению Ирины Белых, в котором она выразила слова признательности за увековечивание памяти человека, который внес свой вклад в формирование законодательной базы российского образования, последовательно отстаивал интересы региона и страны в должности члена комитета ГД по образованию и науке.

От имени семьи поблагодарила администрации Главы РБ, Ленинского района Уфы, руководство университета Эльза Пурик, дочь Эдуарда Хамитова.

«Папина жизнь была посвящена университету, который он фанатично любил. И когда он ушёл из жизни, на нас обрушилась такая поддержка от очень разных людей из разных сфер, связанных с ним по работе, что я поняла - его добрые дела, его душа живут в людях. Очень трудно принять то, что его нет, потому что он был с нами всю жизнь, он был очень добрый и мудрый».

Коллеги, ученики Эдуарда Шайхулловича возложили цветы к мемориальной доске Учителю.