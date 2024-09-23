В Башкирии запустили флешмоб к 105-летию Мустая Карима

В республике запустили флешмоб, посвященный Мустаю Кариму. Напомним, 20 октября 2024 года исполняется 105 лет со дня рождения народного поэта Башкортостана (1919 — 2005).

— Его произведения вдохновляют нас на великие свершения и наполняют нашу душу гордостью за культуру нашей республики, — заявили организаторы акции. — Присоединяйтесь к этому проекту и внесите свой вклад в культурное наследие нашей республики.

Начали флешмоб в Национальном музее РБ. На сегодня к нему присоединились сотрудники Мемориального дома-музея Мажита Гафури, Музея музыки им. Шаляпина, администрации Кировского района.

Для участия в флешмобе нужно записать видео с чтением любимого стихотворения Мустая Карима и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте» с указанием хештегов: #нашМустай #НМРБМустайКарим #миллимузей.