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Культура
23 Сентября , 11:04

В Башкирии поставили спектакль «Материнское поле» по Чингизу Айтматову

В Туймазинском государственном татарском драматическом театре состоялось торжественное открытие 33-го театрального сезона. Зрителям была представлена премьера спектакля «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. Над инсценировкой повести работал современный драматург Дмитрий Казюханов совместно с режиссером-постановщиком Дмитрием Акимовым. Постановка реализована в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». 

- Спектакль о судьбе простой киргизской женщины, о великой ее силе, поборовшей все несчастья, которые выпали на ее долю, прошел с большим успехом и при аншлаге, - сообщили в пресс-службе минкультуры. - История, с удивительной эмоциональной силой сыгранная артистами, глубоко затронула самые тонкие струны души каждого зрителя.

В торжественной части мероприятия выступили директор театра Руслан Вахитов, начальник отдела профессионального искусства, образования и творческих проектов минкультуры РБ Айгуль Зулькарнаева и заместитель главы администрации Туймазинского района Сергей Подоприхин.

По итогам прошедшего творческого сезона были отмечены актеры театра. Номинации «Дуэт года» удостоились заслуженная артистка РБ Расиля Салимгареева и народный артист РБ Айрат Султанов за образы в спектаклях «Я готов умереть за тебя» и «Мечтатель». В этой же номинации были награждены народный артист РБ Данил Нуриханов и заслуженная артистка РБ Динара Вахитова за глубокие, яркие образы в спектакле «Поэт. Мгновения жизни...».

«Приз зрительских симпатий» был вручен заслуженным артистам Башкортостана и Татарстана Риме Ключаревой и Алику Зайлялову за создание образов, оставшихся в сердцах многочисленных зрителей в спектакле «Я готов умереть за тебя». За яркие образы в спектаклях прошедшего театрального сезона номинации «Усердие» удостоился признания молодой актер Фирдус Гареев, а в номинации «Дебют года» была отмечена актриса Гульнур Зиангирова.

В этот вечер премьеру спектакля «Материнское поле» посмотрели известные театральные критики Нияз Игламов и Айсылу Сагитова, а также народный артист РБ, председатель профсоюза работников культуры РБ Александр Кузьменко.

Автор:Лейла Аралбаева
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