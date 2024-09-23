В Башкирии открылись виртуальные концертные залы

В двух городах Башкирии - Межгорье и Мелеузе открылись виртуальные концертные залы. Появление новых культурных пространств стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба минкультуры республики.

В центральной библиотеке города Мелеуз состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала.

«Виртуальный концертный зал – это подарок для жителей города. Теперь в режиме реального времени мы сможем смотреть и слушать концерты симфонических оркестров, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих культурных учреждений», - отметила начальник отдела культуры администрации Мелеузовского района Ляйсан Ямилева.

Выступление учащихся Детской школы искусств № 1 г. Мелеуза класса скрипки и виолончели под руководством Светланы Первицкой стало музыкальным подарком.

В день открытия ВКЗ для учащихся общеобразовательных и средне-специальных учреждений, членов клубов «Библиотечная гостиная» и «Встреча» прозвучала увертюра к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки в исполнении академического симфонического оркестра Московской филармонии. Также гостям представили литературно-музыкальную композицию «Основоположник русской классической музыки», посвященную 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. Была оформлена книжная выставка «Наполним музыкой сердца…» о музыкальном искусстве и создании всемирных классических произведений.

Также в этот день в городской библиотеке Межгорья состоялась торжественная церемония открытия виртуального концертного зала, на которую были приглашены представители администрации города, учреждений образования и культуры, творческие коллективы и учащиеся общеобразовательных школ. В рамках открытия состоялся показ спектакля «Смешанные чувства» Московского театра имени Антона Чехова.

«Виртуальный концертный зал – знаковый проект министерства культуры Российской Федерации для формирования открытого культурного пространства, - сказала заведующая городской библиотеки Алла Михайлова. - Исходя из специфики закрытого административно-территориального города, наши жители не всегда могут участвовать в культурной деятельность во всем ее разнообразии. Мы очень рады, что теперь культурные мероприятия станут доступны для межгорьевцев. Наши посетители смогут смотреть фильмы, концерты. Широкоформатный экран и акустическая система позволят создать эффект присутствия и погружения во время трансляции, а огромный выбор концертов, спектаклей, современных постановок удовлетворит запросы самых требовательных зрителей».

Благодаря бесплатному показу концертов в городских библиотеках классическое музыкальное искусство станет по-настоящему доступным жителям и гостям республики, где каждый слушатель сможет стать причастными к самым значимым событиям музыкальной жизни страны и мира.