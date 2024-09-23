В Башкирии открылись виртуальные концертные залы

В двух городах Башкирии - Межгорье и Мелеузе открылись виртуальные концертные залы. Появление новых культурных пространств стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба минкультуры республики.
В центральной библиотеке города Мелеуз состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала.
«Виртуальный концертный зал – это подарок для жителей города. Теперь в режиме реального времени мы сможем смотреть и слушать концерты симфонических оркестров, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих культурных учреждений», - отметила начальник отдела культуры администрации Мелеузовского района Ляйсан Ямилева.
Выступление учащихся Детской школы искусств № 1 г. Мелеуза класса скрипки и виолончели под руководством Светланы Первицкой стало музыкальным подарком.
В день открытия ВКЗ для учащихся общеобразовательных и средне-специальных учреждений, членов клубов «Библиотечная гостиная» и «Встреча» прозвучала увертюра к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки в исполнении академического симфонического оркестра Московской филармонии. Также гостям представили литературно-музыкальную композицию «Основоположник русской классической музыки», посвященную 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. Была оформлена книжная выставка «Наполним музыкой сердца…» о музыкальном искусстве и создании всемирных классических произведений.
Также в этот день в городской библиотеке Межгорья состоялась торжественная церемония открытия виртуального концертного зала, на которую были приглашены представители администрации города, учреждений образования и культуры, творческие коллективы и учащиеся общеобразовательных школ. В рамках открытия состоялся показ спектакля «Смешанные чувства» Московского театра имени Антона Чехова.
«Виртуальный концертный зал – знаковый проект министерства культуры Российской Федерации для формирования открытого культурного пространства, - сказала заведующая городской библиотеки Алла Михайлова. - Исходя из специфики закрытого административно-территориального города, наши жители не всегда могут участвовать в культурной деятельность во всем ее разнообразии. Мы очень рады, что теперь культурные мероприятия станут доступны для межгорьевцев. Наши посетители смогут смотреть фильмы, концерты. Широкоформатный экран и акустическая система позволят создать эффект присутствия и погружения во время трансляции, а огромный выбор концертов, спектаклей, современных постановок удовлетворит запросы самых требовательных зрителей».
Благодаря бесплатному показу концертов в городских библиотеках классическое музыкальное искусство станет по-настоящему доступным жителям и гостям республики, где каждый слушатель сможет стать причастными к самым значимым событиям музыкальной жизни страны и мира.
В Башкирии продолжается реализация национального проекта «Культура», федеральных программ и приоритетных проектов. Большое внимание в республике уделяется развитию культурной инфраструктуры. Тысячи людей получили возможность посещать новые, модернизированные клубы, кинозалы, креативные пространства.
Государственную поддержку за прошлый год получил 91 проект сельских учреждений культуры и их работников, 19 некоммерческих организаций, 2 любительских творческих коллектива. Всего же за 5 лет построено и капитально отремонтировано 94 объекта культуры, приобретено 10 автоклубов. За пять лет построено 7 новых клубов и детская школа искусств. Оснащено современным оборудованием и модернизировано 364 учреждения культуры. Приобретено 10 автоклубов, открыто 16 модельных библиотек, новый музей, две Школы креативных индустрий, 11 виртуальных концертных залов. С 2019 по 2023 год повысили квалификацию 8,3 тысячи работников отрасли. Ежегодно 8 театров республики осуществляют постановки новых спектаклей.
В прошлом году в Башкирии были введены, капитально отремонтированы и реконструированы 22 объекта культуры. В канун нового 2024 года в Уфе состоялось торжественное открытие Башкирского государственного театра кукол после масштабной реконструкции в рамках национального проекта «Культура».
«Национальные проекты, которые инициировал Президент нашей страны, четко расставляют цели, к которым мы должны стремиться, и дают все возможности для их достижения, — отмечал Радий Хабиров. — Башкортостан участвует в 14 нацпроектах, в рамках которых мы реализуем наши, региональные проекты. Они касаются самых разных сфер — образования и здравоохранения, культуры и спорта, экологии, создания комфортной среды для жизни, развития предпринимательства и многого другого. В общей сложности за пять лет, с 2019 по 2023 годы, на реализацию нацпроектов в республике израсходовано порядка 172 млрд рублей, в том числе 116,7 млрд рублей — из федерального бюджета».