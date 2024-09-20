Новости Башкортостана и Уфы
92.58
-0.11
103.38
+0.13
74.72
-0.16
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
20 Сентября , 21:36

В Уфе открыли мемориальную доску писателя Газима Шафикова

1 октября исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Газима Шафикова. Сегодня в Уфе открыли посвященную ему мемориальную доску.

Доска с барельефом установлена на фасаде дома по улице Ленина, 31/33, где проживал литератор и общественный деятель. Над барельефом работал скульптор Ильдус Закиров.

Мероприятие открыли мелодии курая в исполнении народного артиста Башкортостана, заслуженного артиста России Азата Аиткулова. На торжественной церемонии присутствовали представители администрации Ленинского района г. Уфы, Всемирного курултая башкир, видные деятели культуры и искусства, литературы, родственники, земляки Газима Шафикова из Хайбуллинского района.

Почетное право открытия мемориальной доски было предоставлено племяннице поэта Асие Тимербулатовой, народному поэту Башкортостана Кадиму Аралбаю, председателю союза писателей республики Айгизу Баймухаметову и руководителю оргкомитета по увековечению памяти поэта, писателю и журналисту Ниязбаю Салимову.

Память покойного почтили минутой молчания. В ходе мероприятия прозвучали стихи поэта, песни, собравшиеся поделились воспоминаниями о нем.

Газим Газизович Шафиков (1939 — 2009) — башкирский поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик, фольклорист. Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалер ордена Салавата Юлаева.

Ранее "Башинформ" сообщал, что в Оренбургской области открыли мемориальную доску народному поэту Башкортостана Равилю Бикбаеву.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru