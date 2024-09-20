В Уфе открыли мемориальную доску писателя Газима Шафикова

1 октября исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Газима Шафикова. Сегодня в Уфе открыли посвященную ему мемориальную доску.

Доска с барельефом установлена на фасаде дома по улице Ленина, 31/33, где проживал литератор и общественный деятель. Над барельефом работал скульптор Ильдус Закиров.

Мероприятие открыли мелодии курая в исполнении народного артиста Башкортостана, заслуженного артиста России Азата Аиткулова. На торжественной церемонии присутствовали представители администрации Ленинского района г. Уфы, Всемирного курултая башкир, видные деятели культуры и искусства, литературы, родственники, земляки Газима Шафикова из Хайбуллинского района.

Почетное право открытия мемориальной доски было предоставлено племяннице поэта Асие Тимербулатовой, народному поэту Башкортостана Кадиму Аралбаю, председателю союза писателей республики Айгизу Баймухаметову и руководителю оргкомитета по увековечению памяти поэта, писателю и журналисту Ниязбаю Салимову.

Память покойного почтили минутой молчания. В ходе мероприятия прозвучали стихи поэта, песни, собравшиеся поделились воспоминаниями о нем.

Газим Газизович Шафиков (1939 — 2009) — башкирский поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик, фольклорист. Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалер ордена Салавата Юлаева.

Ранее "Башинформ" сообщал, что в Оренбургской области открыли мемориальную доску народному поэту Башкортостана Равилю Бикбаеву.